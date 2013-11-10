برپایی نمایشگاه کتاب در بندرعباس/ اهدای 15 هزار جلد کتاب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حسام پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در بندرعباس عنوان کرد: این نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در بندرعباس برپا شده و تا 30آبان ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه حدود سه هزار عنوان کتاب و بالغ بر 20هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف دینی و مذهبی،تاریخ، روانشناسی، ادبیات، داستان، کودک و نوجوان و... عرضه شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: این نمایشگاه کتاب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با همکاری انتشارات فرهنگ جامع تهران در محل پارک دولت بندرعباس برپا شده و کتاب هایی از بیش از 120ناشر در این نمایشگاه موجود است.

حسام پور خاطر نشان کرد: با توجه به همزمانی ایام برگزاری این نمایشگاه با ماه محرم، کتاب هایی با موضوع قیام امام حسین(ع) و عاشورا به صورت ویژه در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: با توجه به همزمانی هفته پایانی برگزاری این نمایشگاه با هفته کتاب و کتابخوانی انتظار می رود مردم استقبال خوبی از این نمایشگاه کتاب داشته باشند و تمامی کتاب های این نمایشگاه با تخفیف 20 الی 50 درصدی به فروش می رسد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برگزاری چنین نمایشگاه هایی را برای ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی بسیار مفید خواند و عنوان کرد: برپایی چنین نمایشگاه هایی در استان موجب تشویق هر چه بیشتر مردم به سوی مطالعه مفید کتاب می شود.

اهدای 15 هزار جلد کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی در هرمزگان

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان همچنین از اهدا 15هزار جلد کتاب از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در استان هرمزگان خبر داد.

حسام پور عنوان کرد: این تعداد کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان به مدارس، آموزشگاه ها، مساجد، مراکز فرهنگی و سایر سازمان ها و نهادها اهدا شد.

وی ادامه داد: با توجه به رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین با عنایت به فرمایشات و تصریحات موکد و مکرر مقام معظم رهبری در باب افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ضمن برگزاری نمایشگاه های مختلف کتاب و حمایت از مولفین و ناشران استان تا کنون در مقاطع مختلف کتاب هایی را به نهادها و سازمان ها اهداء کرده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به نقش کتاب و کتابت در رشد حیات اجتماعی، بیان داشت: روح یک جامعه در پرتو اهمیت به موضوع کتاب بارور می شود و به همین دلیل میراث فرهنگی و تمدن اسلامی همیشه مملو از کتاب های بزرگانی است که افتخار جامعه بشری بوده است.

حسام پور خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی شرایط و امکانات فرهنگی موجود این نکته آشکار است که امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وسیله مطمئن و کارآمد در بهینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.