محمد مسلمی، کارگردان و بازیگر برنامه "فیتیله، جمعه تعطیله" به خبرنگار مهر گفت: عموهای فیتیلهای هر جمعه با نمایشهای مختلف سعی دارند لحظات خوشی را برای مخاطبان خود رقم بزنند. این هفته به موضوع تغذیه مناسب و برنامهریزی صحیح برای تغذیه روزانه صحبت خواهیم کرد.
وی افزود: در این برنامه نمایش غولهای فیتیلهای، آکواریوم، شعر تخممرغ، کلیپ چراغ جادو، آتینگا و پاتینگا، آقای جالب و آقای کنجکاو را پخش خواهیم کرد و طبق قولمان این هفته هم به آموزش حروف الفبا میپردازیم. در بخش دیگر قسمت دوم گزارش نشست نقد و بررسی برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" که با حضور روحانیون و اساتید کودک در سازمان تبلیغات "مشهد مقدس" برگزار شد پخش میکنیم.
مسلمی از ساخت تیتراژ و آنونس جدید این برنامه خبر داد و گفت: تیتراژ و آنونس فیتیلهایها به صورت انیمیشنی و با نگاه جدید به برنامه ساخته شده که این هفته پخش می شود.
"فیتیله، جمعه تعطیله" امروز از ساعت 14:20 به تهیه کنندگی علیرضا آقایی روی آنتن می رود.
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