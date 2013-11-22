محمد مسلمی، کارگردان و بازیگر برنامه "فیتیله، جمعه تعطیله" به خبرنگار مهر گفت: عموهای فیتیله‎ای هر جمعه با نمایش‎های مختلف سعی دارند لحظات خوشی را برای مخاطبان خود رقم بزنند. این هفته به موضوع تغذیه مناسب و برنامه‌ریزی صحیح برای تغذیه روزانه صحبت خواهیم کرد.

وی افزود: در این برنامه نمایش غول‌های فیتیله‌ای، آکواریوم، شعر تخم‌مرغ، کلیپ چراغ جادو، آتینگا و پاتینگا، آقای جالب و آقای کنجکاو را پخش خواهیم کرد و طبق قولمان این هفته هم به آموزش حروف الفبا می‎پردازیم. در بخش دیگر قسمت دوم گزارش نشست نقد و بررسی برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" که با حضور روحانیون و اساتید کودک در سازمان تبلیغات "مشهد مقدس" برگزار شد پخش می‌کنیم.

مسلمی از ساخت تیتراژ و آنونس جدید این برنامه خبر داد و گفت: تیتراژ و آنونس فیتیله‎ای‎ها به صورت انیمیشنی و با نگاه جدید به برنامه ساخته شده که این هفته پخش می شود.

"فیتیله، جمعه تعطیله" امروز از ساعت 14:20 به تهیه کنندگی علیرضا آقایی روی آنتن می رود.