۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

فوتبال لیگ آزادگان/

راهیان کرمانشاه در اندیشه پیروزی مقابل البدر بندر کنگ است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در چهار چوب هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم راهیان کرمانشاه به مصاف البدر بندر کنگ می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم فوتبال دسته اول باشگاه های کشور، امروز شنبه در شهرهای مختلف برگزار می شود و راهیان کرمانشاه نیز در این روز از تیم البدر بندر کنگ پذیرایی خواهد کرد.

تیم راهیان که تا این هفته از رقابت ها نتایج خوبی را به دست نیاورده و به هیچ وجه انتظارات هوادارانش را برآورده نساخته است در این دیدار خانگی تنها برای برد به میدان می رود و در اندیشه کسب هر سه امتیاز بازی است.

نماینده کرمانشاه در حال حاضر وضعیت خوبی در جدول ندارد و از 9 بازی گذشته خود فقط صاحب 10 امتیاز شده است و تنها بالاتر از تیم های ابومسلم، یزد لوله و سایپای شمال در جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.

در مقابل البدر بندر کنگ نتایج قابل قبولی را به دست آورده و تنها با 2 امتیاز اختلاف نسبت به صدر جدول در رده سوم قرار دارد.

راهیان که در هفته گذشته شکست سنگین "سه بر صفر" برابر مس رفسنجان را تجربه کرد می تواند با برد در این دیدار به نتایج نا مطلوب خود در این فصل پایان دهد و به ادامه لیگ امیدوار شود.

گفتنی است این دیدار از ساعت 14:15 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می شود.

 

