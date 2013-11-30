به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری 12 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری شد که در گروه "الف" دو تیم قعرنشین فولاد یزد و شهرداری یاسوج دست به شگفتی زده و برابر تیم‌های بالای جدول، نخستین برد خود را در فصل جاری بدست آوردند.

در سیرجان تیم صدرنشین گل‌گهر برابر تیم قعرنشین شهرداری یاسوج تن به شکست یک بر صفر داد اما همچنان دو تیم در رده‌های صدر و قعر جدول این گروه قرار گرفته‌اند. در مازندران هم، نساجی با یک گل برابر دیگر قعرنشین این گروه یعنی فولاد یزد مغلوب شد و با توجه به پیروزی ارزشمند گیتی پسند در زمین استقلال اهواز، جایگاه دوم را به این تیم اصفهانی سپرد و به رده سوم سقوط کرد.

سیاه جامگان هم در مشهد با یک گل از سد شهرداری بندرعباس عبور کرد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم نساجی مازندران به رده چهارم صعود کرد. پیروزی الوند همدان در زمین نیروی زمینی هم از نتایج جالب توجه دیدارهای این هفته بود که باعث صعود تیم همدانی به رده پنجم شد.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم از گروه "الف" لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

* گهر دورود یک - پديده مشهد یک

* سياه جامگان یک - شهرداری بندرعباس صفر

* گل‌گهر سيرجان صفر - شهرداری ياسوج یک

* نيروی زمينی یک - الوند همدان 3

* نساجی مازندران صفر - فولاد يزد یک

* استقلال اهواز یک - گيتی پسند 3

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گل‌گهر سیرجان 19 امتیاز (از 11 بازی)

2- گیتی پسند اصفهان 17 امتیاز (از 12 بازی)

3- نساجی مازندران 16 امتیاز - تفاضل گل 1+ (از 10 بازی)

4- سیاه جامگان 16 امتیاز - تفاضل گل صفر (از 10 بازی)

5- الوند همدان 15 امتیاز (از 9 بازی)

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12- فولاد یزد 9 امتیاز - تفاضل گل 2- (از 10 بازی)

13- شهرداری یاسوج 9 امتیاز - تفاضل گل 2- (از 9 بازی)

در گروه "ب" هم ايرانجوان در بوشهر با گل دقیقه 2+90 مهدی طارمی برابر تیم مس رفسنجان به پیروزی دست یافت تا ضمن تثبیت جایگاهش در صدر جدول این گروه، به قهرمانی در نیم فصل نخست این مسابقات نزدیک‌تر شود.

تیم نفت و گاز رفسنجان هم که پیروزی را با تساوی در زمین پیکان عوض کرد، هرچند در رده دوم باقیماند اما جایگاهش متزلزل شد. پیکان هم با این تساوی خانگی، 2 پله در جدول سقوط کرد و به رده یازدهم رسید. پارسه تهران نیز دست به کار بزرگی زد و در زمین پاس همدان به پیروزی دست یافت، نتیجه‌ای که این تیم تهرانی را به لطف تفاضل گل به رده سوم رساند.

در دیگر دیدار مهم این هفته، تیم راهیان کرمانشاه توانست در خانه، البدر بندرکنگ را شکست داده تا به لطف 3 امتیاز این بازی، 2 پله در جدول رده‌بندی این مسابقات صعود کند. یزد لوله هم در نبرد قعرنشینان برابر سایپا شمال به پیروزی دست یافت تا با توجه به توقف تیم‌های پیکان و ابومسلم، از رده دوازدهم به رده دهم برسد.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم از گروه "ب" لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

* پيکان تهران 2 - نفت‌ و گاز گچساران 2

* یزد لوله یک - سايپا شمال صفر

* آلومينيوم هرمزگان صفر - ابومسلم مشهد صفر

* پاس همدان صفر - پارسه تهران 2

* ايرانجوان بوشهر یک - مس رفسنجان صفر

* راهيان كرمانشاه 2 - البدر بندرکنگ یک

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- ایرانجوان بوشهر 21 امتیاز (از 11 بازی)

2- نفت و گاز گچساران 17 امتیاز (از 11 بازی)

3- پارسه تهران 16 امتیاز - تفاضل گل 3+ (از 10 بازی)

4- البدر بندرکنگ 16 امتیاز - تفاضل گل 4- (از 11 بازی)

5- آلومینیوم هرمزگان 14 امتیاز (از 11 بازی)

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12- ابومسلم مشهد 10 امتیاز (از 8 بازی)

13- سایپا شمال 6 امتیاز (از 10 بازی)