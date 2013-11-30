حميد رضا قاسمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: معرفي و آشنايي با هويت فرهنگي گذشتگان در سطح جامعه به خصوص سرمايه‌هاي ملي اين مرزو بوم بخشي از وظايف ميراث فرهنگي است كه در راستاي ايجاد بستر مناسب براي بازديد اقشار مختلف مردم و نهادينه کردن فرهنگ بازديد از موزه‌ها و اماکن تاريخي، فرهنگي مستلزم برنامه‌ريزي صحيح و اجراي مطلوب آن است.

با اشاره به نقش موزه‌ها و بناهاي تاريخي در شناخت اصالت و هويت يك جامعه افزود: طبق بخشنامه اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي، فرهنگي برنامه بازديد از اين اماكن به دو صورت تهيه شده كه همه پژوهشگران با ارائه تائيديه از مراکز تحقيقاتي و علمي مربوط، مدعوين و ميهمانان رسمي دولت با ارائه دعوت نامه، اشخاصي که به منظور انجام فرائض و آئين‌هاي ديني در ساعات مقرر وارد مساجد و اماکن متبرکه مي‌شوند، کارکنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نيز کليه بازنشستگان به همراه سه نفر از اعضاي خانواده با ارائه کارت شناسايي و کارت منزلت، دانش آموزان و دانشجويان در ايام دهه مبارکه فجر با ارائه کارت شناسايي يا معرفي نامه، مشمول معافيت از پرداخت وروديه به امكان تاريخي و موزه ها هستند.



قاسمي اظهارداشت: بر اساس اين بخشنامه مبلغ وروديه براي همه افراد تحت پوشش کميته امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور، آزادگان، جانبازان، خانواده‌هاي معزز شهدا و بسيجيان با ارائه معرفي نامه از مراجع ذيربط و نيز بازديد گروهي دانشجويان به همراه استادان دانشگاهها و سرپرستان آنها به صورت نيم بهاء خواهد بود.

این مسئول بیان کرد: همه بازديدكنندگان با ارائه معرفي نامه به واحد روابط عمومي و امور فرهنگي اين اداره کل مي‌توانند نامه‌هاي مربوط به بازديد رايگان از اماکن تاريخي، فرهنگي يا بليت نيم بها آن را دريافت کنند.