به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آستانه هفته دولت و در پی هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه‌ای به معاونت میراث‌فرهنگی، مدیران‌کل استانی و مدیران موزه‌ها و کاخ‌موزه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح و خانواده درجه اول آنان شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر در ایام هفته دولت از تمامی موزه‌ها و آثار تاریخی کشور با ارائه کارت شناسایی معتبر، به‌صورت کاملاً رایگان انجام شود.

بر پایه این دستور، تمامی واحدهای اجرایی وزارتخانه موظف به اجرای کامل و دقیق این طرح در طول هفته دولت هستند تا موزه‌ها و بناهای تاریخی کشور در این ایام به خانه‌ای برای خدمت‌گزاران ملت و خانواده‌هایشان تبدیل شود.

این بخشنامه با هدف تجلیل از خدمات کارکنان دولت و قدردانی از تلاش‌های آنان صادر شده است.

فراهم‌سازی امکان بازدید رایگان از موزه‌ها و اماکن تاریخی، فرصتی برای آشنایی عمیق‌تر خانواده‌های کارکنان دولت و نیروهای مسلح با میراث‌فرهنگی و تمدنی ایران فراهم می‌آورد.