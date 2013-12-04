یوزپلنگ ایرانی بزودی آماده سفر به جام جهانی می شود

مرتضی پورمیرزایی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: در این کار گروه افرادی از حوزه های طراحی، محیط زیست و فیفا حضور دارند.

به گفته وی، در این کمیته همچنین بر روی شعاری که قرار است در کنار لوگوی یوز پلنگ بر روی پیراهن تیم ملی نوشته شود کار می شود و تا کنون چند شعار در زمینه های غرور ملی، اهمیت یوز در تنوع زیستی و در خطر انقراض بودن گونه تهیه شده و کارگروه سعی می کند تا پایان اذر ماه جذابترین و کاربردی ترین شعار را انتخاب کند.

پورمیرزایی در خصوص لوگویی که قرار است از یوز در پیراهن تیم ملی به کار رود اظهار داشت: به پیشنهاد فیفا برای اینکه این لوگو با برند های معروفی مانند پوما که آن هم نوعی از گونه های گربه سانان در آمریکا است اشتباه نشود قرار است تنها از سر و صورت یوز که دارای شاخصه های متفاوت نسبت به سایر گربه سانان است استفاده شود.

مدیر روابط عمومی انجمن یوز ایرانی در پاسخ به اینکه در این صورت سرعت یوز که مهترین شاخصه آن و مرتبط ترین وجه این گونه با فوتبال است چگونه نشان داده می شود تصریح کرد: با شعارهای و اقدامات جنبی سعی می شود که سرعت یوز در طراحی پیراهن تیم ملی البته به شکلی که شان پرچم کشورمان که قرار است در کنار این لو گو قرار گیرد حفظ شود مطرح شود.

وی افزود: این کارگروه همچنین تصمیم دارد یک شخصیت کارتونی از یوزپلنگ که نه خیلی فان و نه خیلی غمگین باشد تهیه کند به گونه ای که بتوان در کنار مشکلاتی که در مورد انقراض این گونه ارزشمند وجود دارد چهره ای قوی و دوست داشتنی از آن را به جهانیان معرفی کرد.