فعالیتهای هسته ای ایران به رسمیت شناخته شد/ ایران تسلیم خواسته های غربی ها نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز مکس ، کسینجر و شوالتز دو وزیر خارجه اسبق آمریکا معتقدند آمریکا و گروه 1+5 در توافق هسته ای اخیر با ایران فقط آنچه را که پیشتر درباره برنامه هسته ای ایران غیرقانونی می خواندند، به رسمیت شناخته اند.

در این گزارش که بر اساس نوشته مشترک این دو مقام اسبق آمریکایی در روزنامه وال استریت ژورنال تهیه شده است به نقل از این دو نفر ذکر شده است که توافق موقت فعلی با ایران در صورتی که سریعا به یک توافق محکم و دائمی منجر نشود، توافقی بی معنی است.

بنا به اعتقاد کسینجر و شوالتز ، توافقنامه هسته ای اخیر فقط توانسته توان هسته ای ایران را برای مدتی محدود در مرزی نگه دارد که ایران می تواند ظرف چند ماه حتی اورانیوم با غنای بالا برای تولید سلاح هسته ای را هم تولید کند.

بنا بر این گزارش هنری کسینجر و شوالتز گفته اند ایران کشوری است که تسلیم خواسته های غرب نخواهد شد و هرگز زیر ساخت های غنی سازی خود را از بین نخواهد برد.

این دو مقام اسبق آمریکایی با اذعان به موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای و تن دادن آمریکا و دیگر اعضای گروه 1+5 می نویسند: در این توافقنامه موقت اخیر تنها اتفاقی که افتاده است این است که آن دسته از فعالیت های هسته ای ایران که قبلا غیرقانونی و نامشروع خوانده می شد به رسمیت شناخته شده و مبنا قرار گرفته است یکی از آنها حفظ غنی سازی در ایران تا 5 درصد است ، مبنایی که از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا ایران با داشتن ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای پایین به همراه حفظ توانمندی غنی سازی اش می تواند ظرف چند ماه غنی سازی تا درصدهای بالا را حتی تا حد لازم برای ساخت سلاح هسته ای انجام دهد.

کسینجر و شوالتز معتقد هستند هر چیزی به غیر از یک توافق دائمی هسته ای با ایران که ایران را ملزم به نابودی زیرساخت های هسته ای خود کند منجر خواهد شد تا ایران به طور رسمی به عنوان یک قدرت هسته ای ظهور کند.

هنری کسینجر در دوران ریاست جمهوری فورد و نیکسون و جورج شوالتز در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان وزیر خارجه آمریکا بوده اند.