  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

پورابراهیمی:

استاندار بومی خواسته چندین‌ساله کرمانی‌ها/ طیف‌های سیاسی در استان متحد شدند

استاندار بومی خواسته چندین‌ساله کرمانی‌ها/ طیف‌های سیاسی در استان متحد شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بومی بودن استاندار جدید کرمان این امر را خواسته چندین ساله مردم کرمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی دقایقی پیش در آیین تودیع و معارفه استاندار کرمان گفت: امروز فضایی که در کشور فراهم شده شرایط خاصی را برای استان فراهم کرده و به طوری که می بینیم امروز از همه طیف های سیاسی در این مراسم شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: سالها ما استاندار بومی را طلب می کردیم و یکی از درخواستهای که در مجلس مطرح می‌شد بومی بودن استاندار بود.

پورابراهیمی اذعان داشت: رزم حسینی از یادگاران دفاع مقدس است و این مسئله انتظارات را نسبت به وی زیاد می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگترین مشکل در استان، مسائل اقتصادی است و باید از ظرفیت‌های استان به خصوص نیروهای متخصص بیشترین استفاده را بکنیم که اگر اینچنین شود بهترین شرایط برای توسعه کرمان فراهم می شود.

وی گفت: کرمان نیاز به برنامه خوب و دیدگاه اقتصادی دولت دارد که این شرایط در خصوص رزم حسینی بخصوص در حوزه اقتصادی فراهم است.

پورابراهیمی در پایان مردم داری و تواضع را از ویژگی های استاندار جدید کرمان دانست و یادآور شد: امیدواریم که در استان کرمان شاهد پیشرفت‌های زیادی در آینده نزدیک باشیم.
 

کد مطلب 2190528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها