به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی دقایقی پیش در آیین تودیع و معارفه استاندار کرمان گفت: امروز فضایی که در کشور فراهم شده شرایط خاصی را برای استان فراهم کرده و به طوری که می بینیم امروز از همه طیف های سیاسی در این مراسم شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: سالها ما استاندار بومی را طلب می کردیم و یکی از درخواستهای که در مجلس مطرح می‌شد بومی بودن استاندار بود.

پورابراهیمی اذعان داشت: رزم حسینی از یادگاران دفاع مقدس است و این مسئله انتظارات را نسبت به وی زیاد می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگترین مشکل در استان، مسائل اقتصادی است و باید از ظرفیت‌های استان به خصوص نیروهای متخصص بیشترین استفاده را بکنیم که اگر اینچنین شود بهترین شرایط برای توسعه کرمان فراهم می شود.

وی گفت: کرمان نیاز به برنامه خوب و دیدگاه اقتصادی دولت دارد که این شرایط در خصوص رزم حسینی بخصوص در حوزه اقتصادی فراهم است.

پورابراهیمی در پایان مردم داری و تواضع را از ویژگی های استاندار جدید کرمان دانست و یادآور شد: امیدواریم که در استان کرمان شاهد پیشرفت‌های زیادی در آینده نزدیک باشیم.

