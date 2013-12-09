تظاهرات گسترده کارگری در سنگاپور/ آماده باش جنگنده های کره جنوبی برای مهار چین

سنگاپور

دیلی میل گزارش داد که تظاهرات صدها کارگر خارجی با پلیس سنگاپور در محله هندی‌ ها به خشونت کشیده شد و معترضان اتومبیل های نیروهای امنیتی و آمبولانس ها را به آتش کشیده و به سوی مغازه ها سنگ پرتاب کردند.

این اعتراضات که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است، در پی مرگ یک کارگر هندی در تصادف با اتوبوس آغاز شد و در جریان آن 10 نیروی پلیس زخمی شدند.

فیلیپین

والری آموس معاول دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امور اضطراری نگرانی خود را درباره وضعیت ساکنان برخی از مناطق توفان زده در نقاط دور افتاده فیلیپین ابراز کرد و درباره ارسال کمک به بازماندگان در دورافتاده ترین نقاط این کشور توسط بالگرد ابراز امیدواری کرد.

وی در ادامه ضمن رد گزارشها درباره عملکرد ضعیف دولت فیلیپین در زمینه روبرو کند امداد رسانی به قربانیان توفان در این کشور تاکید کرد که فیلیپین عملکرد مناسبی را برای کمک به توفان زدگان داشته است.

کره جنوبی

یونهاپ همچنین از تصمیم کره جنوبی برای آماده باش جنگنده های کره ای و افزایش گشتی ها، جنگنده ها و هواپیماهای شناسایی این کشور از روز 15 دسامبر (24 آذر) در منطقه دفاعی هوایی کره جنوبی در جزایر جنوبی مارادو و هونگدو خبر داد که با منطقه چین تداخل پیدا کرده اند.

کره جنوبی هدف از افزایش گشتی ها، جنگنده ها و هواپیماهای شناسایی این کشور و توسعه منطقه دفاعی هوایی خود را مهار چین در منطقه عنوان کرده است.