زمین لرزه 5.5 ریشتری در اندونزی / افزایش تلفات توفان در فیلیپین

اندونزی

مرکز لرزه نگاری آمریکا گزارش داد که زمین لرزه ای به قدرت 5.5 ریشتر هالماهرا اندونزی را لرزاند، اما به تلفات این زمین لرزه اشاره نکرد.

ژاپن

نخست وزیر ژاپن همچنین گزارش داد که در پی آن است تا نگرانی های عمومی را درباره مجازات افشاگران رفع کند.

در همین حال بر اساس نظرسنجی خبرگزاری کیودو 82.3 درصد از ژاپنی ها خواستار تجدید نظر یا ملغی اعلام کردن قانون جدید مجازات افشاگران هستند.

فیلیپین

تحلیلگران همچنین اعلام کردند که بیکاری و فساد از جمله دلایل اصلی افزایش میزان فقر در فیلیپین است.

خبر دیگر اینکه میزان تلفات توفان هایان در فیلیپین به پنج هزار و 924 کشته رسید. همچنین بر اثر این توفان 27 هزار و 22 نفر زخمی و هزار و 779 نفر مفقود شدند.

کره جنوبی

وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد که سئول به دقت نظاره گر اوضاع کره شمالی در پی اخراج شوهر عمه رهبر کره شمالی از سمت معاون رئیس کمیته دفاع ملی کره شمالی است.