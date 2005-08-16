قريع :7 مهرماه مرحله سوم انتخابات شهرداريها برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروههاي جهادي فلسطين براي اين انتخابات اهميت زيادي قائل هستند .

قرار است انتخابات شهرداريهاي فلسطين درشهرهاي بزرگ نوارغزه مثل غزه، خان يونس و جباليا و همچنين شهرهاي بزرگ كرانه باختري رود اردن برگزار شود.

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در انتخابات پيشين شهرداريها كه توسط تشكيلات خودگردان به دليل اعتراضات جنبش فتح ابطال شد 60 درصد كرسيهاي شورهاي شهر در نوار غزه را بدست آورد و جنبش فتح به عنوان برجسته ترين گروه سازمان آزادي بخش فلسطين در رتبه دوم قرار گرفت .

با اين حال نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين از تشكيل هشت تيم امنيتي خبر داد و گفت : اين تيم ها مسئوليت نظارت بر نيروهاي امنيتي كه شهركهاي صهيونيست نشين را پس ازتخليه حفاظت و جزييات طرح عقب نشيني را دنبال مي كنند، برعهده دارند .

احمد قريع كه پس از جلسه هيات وزيران تشكيلات خودگردان فلسطين درغزه سخن مي گفت درعين حال افزود:ما 8 تيم امنيتي را تشكيل داديم تا مسئوليت تحويل اراضي تخليه شده درغزه را برعهده بگيرند وهمه آنها در اين مناطق ثابت خواهند ماند و علاوه بر آن يك مرجع براي تيم امنيتي وغير نظامي تشكيل خواهيم داد و اين تيم هاي اختيارات كاملي دارند.

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين به تقسيم نوارغزه به 8 منطقه اشاره كرد و ابراز داشت : ما از بانك جهاني و جميز ولفنسون فرستاده كميته چهار جانبه به منطقه براي بررسي ميداني درخواست كرديم .

عمليات تخليه شهرك هاي صهيونيست نشين در نوار غزه رسما از بامداد روز دوشنبه آغاز شد و تا نيمه سه شنبه شب پايان مي يابد.

شهرك نشينان و نيروهاي اسراييلي بايد ظرف مهلت تعيين شده پايگاهها وشهركهاي خود را در منطقه غزه تخليه وبه فلسطينيان تحويل دهند.