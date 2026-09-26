پزشکی خانواده در پردیسان قم وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محبی اظهار کرد: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قم بر اساس تکالیف و اسناد بالادستی و با هدف ایجاد نظامی منسجم برای ارائه خدمات سلامت آغاز شده است.

وی افزود: منطقه پردیسان با جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سیب به عنوان محدوده اجرای این برنامه در فاز فعلی استان انتخاب شده و مقدمات لازم برای اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی قم فراهم شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در این برنامه، دریافت خدمات سلامت از سطح نخست نظام سلامت آغاز می‌شود و مراقبان سلامت در مراکز و پایگاه‌های سطح یک، خدمات مراقبتی و پیشگیرانه مورد نیاز مردم را ارائه می‌کنند.

وی بیان کرد: در صورت نیاز فرد به بررسی و درمان بیشتر، پزشک خانواده وضعیت او را ارزیابی کرده و در صورت ضرورت، بیمار را برای دریافت خدمات تخصصی به سطح بعدی نظام سلامت ارجاع می‌دهد.

محبی گفت: در حال حاضر سه مرکز و ۱۰ پایگاه سطح یک برای اجرای این برنامه در منطقه پردیسان در نظر گرفته شده است و این مراکز مطابق استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: مراقبان سلامت در پایگاه‌ها در نوبت‌های صبح و عصر فعال هستند و خدمات مراقبتی و پیشگیرانه را ارائه می‌دهند و در صورت نیاز به خدمات درمانی، پزشک مرکز بیمار را ویزیت خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چهار مراجعه نخست افراد در سال برای دریافت خدمات درمانی در چارچوب این برنامه به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به خدمات تخصصی، پزشک خانواده فرآیند ارجاع را انجام می‌دهد و بیمار بر اساس نوع خدمت مورد نیاز به مرکز درمانی یا بیمارستان مربوط هدایت خواهد شد.

محبی افزود: پس از دریافت خدمات تخصصی و بیمارستانی، نتیجه اقدامات انجام‌شده به سطح یک و پزشک خانواده بازگردانده می‌شود تا روند مراقبت و پیگیری بیمار ادامه پیدا کند.

زیرساخت ارجاع و بیمه‌ها تکمیل می‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: تیم فناوری اطلاعات دانشگاه در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ارتباط میان مراکز و پایگاه‌های سطح یک، مراکز درمانی و سامانه‌های بیمه‌ای است.

وی افزود: بیمه سلامت و تأمین اجتماعی از جمله سامانه‌های بیمه‌ای مرتبط با این فرآیند هستند و ایجاد این ارتباط می‌تواند روند انتقال اطلاعات و ارجاع بیماران را تسهیل کند.

محبی بیان کرد: معاونت درمان دانشگاه نیز بر اساس رشته‌های تخصصی مورد نیاز، ظرفیت‌های مربوط را مشخص کرده است تا بیمار پس از ارجاع بتواند خدمات مورد نیاز خود را در بیمارستان مربوط دریافت کند.

وی با تأکید بر اینکه پزشکی خانواده صرفاً به معنای ارجاع بیمار نیست، اظهار کرد: هدف این برنامه ایجاد یک مسیر منسجم برای مراقبت از سلامت افراد است تا پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری بیماری‌ها در چارچوب مشخصی انجام شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات، دسترسی آسان‌تر مردم، کاهش سردرگمی در دریافت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی از مهم‌ترین نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامه است.

اجرای مرحله‌ای پزشکی خانواده در قم

محبی با اشاره به تجربه اجرای این برنامه در شهرستان جعفرآباد گفت: برنامه پزشکی خانواده سال گذشته در جعفرآباد اجرا شد و نتایج به دست آمده از آن رضایت‌بخش و قابل قبول بود.

وی افزود: اجرای این برنامه برای شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر نیز به صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته و منطقه پردیسان قم از ۲۵ شهریورماه وارد مرحله اجرایی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک فرآیند تدریجی است و همه اجزای آن به صورت همزمان شکل نمی‌گیرد.

محبی گفت: با پیشرفت مراحل اجرایی، زیرساخت‌های مورد نیاز تکمیل‌تر خواهد شد و خدمات نیز به تدریج با انسجام بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی در پایان افزود: هدف نهایی این است که مردم خدمات سلامت مورد نیاز خود را در مسیری روشن، منظم و قابل پیگیری دریافت کنند.