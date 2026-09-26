به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی و همافزایی دستگاههای حاکمیتی و مجموعههای قرآنی پیرامون «نهضت زندگی با آیهها» امروز، شنبه چهارم مهرماه، در مجموعه سرچشمه تهران برگزار شد.
حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده مجموعههای قرآنی کشور، بر ضرورت استفاده از توان فکری، علمی و اجرایی فعالان این عرصه برای تحقق اهداف قرآنی تأکید کرد و گفت: مجموعههای مختلف حاضر در این مسیر، با دغدغه مشترک و بدون توجه به ملاحظات سازمانی برای قرآن تلاش کردهاند و همین همراهی میتواند زمینهساز برکات فراوانی باشد.
وی با اشاره به شکلگیری طرح «زندگی با آیهها» اظهار کرد: آنچه امروز با عنوان «زندگی با آیهها» دنبال میشود، حاصل فکر و اندیشه یک نفر نیست، بلکه افراد مختلفی با نگاهها و دغدغههای مشترک در شکلگیری آن نقش داشتهاند و تلاش شده است برنامهای متناسب با بیانات و نگاههای قرآنی رهبر شهید طراحی و اجرا شود.
قمی ادامه داد: شاید تعبیر «وصیت» برای توصیههای مکتوب ایشان تعبیر دقیقی باشد؛ چراکه تأکید داشتند این کار در میانه راه رها نشود. امروز وظیفه ما این است که این امانت را با جدیت دنبال کنیم و اجازه ندهیم حرکت در مسیر اجرای طرح متوقف شود.
استفاده از ظرفیتهای پژوهشی برای ارزیابی طرح
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه افکارسنجی و ارزیابی اثربخشی طرحهای فرهنگی تصریح کرد: در زمینه افکارسنجی، نگرشسنجی و سنجش اثربخشی، اصراری بر استفاده از یک مجموعه پژوهشی خاص وجود ندارد و در سالهای گذشته نیز از ظرفیت مرکز پژوهشهای صداوسیما، دانشگاه تهران و مجموعههای مختلف پژوهشی استفاده شده است.
وی افزود: هر مجموعهای که توان انجام این کار را داشته باشد، میتواند در این زمینه مشارکت کند. هماهنگیهای لازم برای تنظیم پرسشها در دبیرخانه انجام خواهد شد، اما اصل برای ما استفاده از ظرفیتهای معتبر و تخصصی کشور است و نباید خود را به یک مجموعه محدود کنیم.
ضرورت بازنگری در محتوای «زندگی با آیهها»
حجتالاسلام قمی بر ضرورت بازنگری و تکمیل محتوای طرح «زندگی با آیهها» تأکید کرد و گفت: در بخش تولید محتوا و انتخاب آیات باید از نظرات اساتید و صاحبنظران استفاده کنیم. اگر استادی معتقد است آیهای باید اضافه شود یا در انتخابها و محتوای موجود نیاز به اصلاح وجود دارد، این پیشنهادها باید شنیده و بررسی شود.
وی با اشاره به ظرفیت ماه مبارک رمضان برای ترویج آیات منتخب قرآن اظهار کرد: در هر ماه مبارک رمضان باید بر دو یا سه آیه با تأکید ویژه تمرکز شود؛ آیاتی که بتوانند با عمیقترین مسائل جامعه ارتباط برقرار کنند و پیامهای محوری قرآن را به زبان قابل فهم در اختیار مردم قرار دهند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: باید تلاش کنیم این آیات در فضای تبلیغی و رسانهای جامعه به گوش مردم برسد و در جان و دل مخاطبان بنشیند. اگر قرار است قرآن در زندگی مردم حضور جدی پیدا کند، باید آیات متناسب با مسائل روز جامعه به شکل درست انتخاب، تبیین و در اختیار مخاطب قرار گیرد.
قرآن؛ کتاب زندگی و مرجع مواجهه با مسائل جامعه
قمی با بیان اینکه «زندگی با آیهها» از مهمترین فعالیتهای جهادی در حوزه قرآن است، گفت: هرچه ارادهها، اندیشهها و فکرهای پخته بیشتری در این مسیر کنار یکدیگر قرار بگیرند، ثمرات و برکات آن نیز بیشتر خواهد شد و این حرکت به محصول مورد نظر برای تعالی جامعه نزدیکتر میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل قرآن به بخشی از زندگی اجتماعی مردم افزود: مسئله این است که قرآن صرفاً یک کتاب مقدس مورد احترام نباشد، بلکه مردم با قرآن انس پیدا کنند و بسیاری از مفاهیم ذهنی و اجتماعی آنان با مفاهیم قرآنی شکل بگیرد.
قمی ادامه داد: باید به نقطهای برسیم که آیات اثرگذار قرآن در ذهن جامعه حاضر باشند و مردم در مواجهه با مسائل مختلف زندگی بتوانند به این آیات مراجعه کنند. اگر قرآن کتاب زندگی باشد، بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی را میتوان با رجوع به آموزههای آن بهتر فهم کرد و برای آنها راهحل یافت.
توجه به نقاط قوت در روایت وضعیت جامعه
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط امروز جامعه و ضرورت توجه به نقاط قوت اظهار کرد: در آموزههای قرآن بر دیدن و برجسته کردن نعمتها تأکید شده است؛ از جمله در آیه «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» بر بازگو کردن نعمت الهی تأکید شده است.
وی افزود: ضعفها و مشکلات نیازمند شناخت و برنامهریزی برای رفع هستند، اما این به معنای آن نیست که تمام ظرفیت رسانهای و فرهنگی خود را صرف برجستهسازی ضعفها کنیم. باید نقاط قوت، موفقیتها و ظرفیتهای جامعه نیز بر اساس آموزههای قرآنی دیده و روایت شوند.
قمی خاطرنشان کرد: البته باید آثار و ثمرات فعالیتهای فرهنگی را در زندگی مردم و در حل مسائل جامعه دنبال کنیم، اما توجه به نقاط قوت و ظرفیتهای موجود نیز یک ضرورت است و میتواند زمینهساز امید و حرکت بیشتر در جامعه باشد.
ارائه گزارش جامع از وضعیت اجرای طرح
وی با اشاره به ضرورت ارائه گزارش دقیق از وضعیت اجرای «زندگی با آیهها» گفت: باید گزارشی از وضعیت فعلی طرح، میزان پیشرفت، نیازمندیها و گامهای پیشرو ارائه شود. مجموعههای حاضر نیز اگر نکته، پیشنهاد یا نیازی احساس میکنند، باید آن را مطرح کنند تا در نهایت گزارش جامعی از وضعیت کار و نیازهای آن به رهبر انقلاب ارائه شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بر اهمیت کار جمعی در این عرصه تأکید کرد و گفت: همین کار جمعی میتواند مصداقی از حرکت مردمی باشد که در حل بخشی از مسائل امروز جامعه مؤثر واقع شود. اگر قرار باشد برای مسائل جامعه راهحلی پیدا کنیم، شاید راهی عمیقتر و مؤثرتر از رجوع به قرآن وجود نداشته باشد.
هدفگذاری «زندگی با آیهها» باید قابل سنجش باشد
حجتالاسلام قمی شفاف بودن هدفگذاریهای طرح را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر نمیتوانیم با یکدیگر هدفگذاری کنیم، باید از برخی ادعاها کوتاه بیاییم؛ اما بر اساس برآوردی که از توان مجموعههای حاضر داریم، برخی اهداف قابل تحقق است و میتوان برای رسیدن به آنها برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: باید مشخص باشد که در یک بازه زمانی معین، چه تعداد از مردم قرار است همراهی جدی با این طرح داشته باشند و چه تعداد از مخاطبان باید آیه منتخب را حفظ کنند، معنای آن را بفهمند و بتوانند کاربرد آن را در زندگی خود محقق کنند. این هدفگذاری باید در حوزه محتوا، قالب و تعداد مخاطبان، دقیق و قابل سنجش باشد.
قمی با تأکید بر اینکه دبیرخانه طرح پذیرای پیشنهادهای مجموعههای مختلف است، گفت: پیشنهادهای مطرحشده صرفاً شنیده و یادداشت نمیشوند، بلکه دوباره درباره آنها بحث و بررسی خواهد شد. در حوزه محتوا نیز نظرات اساتید صاحبنظر دریافت میشود تا برای رسیدن به محتوای دقیقتر از ظرفیت کارشناسان استفاده شود.
وی افزود: تلاش ما این است که از همه ظرفیتهای مردمی بیشترین استفاده را داشته باشیم. ما خودمان را خادم مردم میدانیم و امیدواریم نورانیت آیات قرآن موجب شود در این مسیر موفق باشیم و بتوانیم در خدمت قرآن و اهلبیت(ع) قرار بگیریم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به جایگاه قرآن در برنامههای پیشرو و اهمیت توجه به این کتاب الهی در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: با توجه به قرآنی بودن این حرکت و تأکیدات ویژهای که نسبت به آن وجود داشته است، باید برای آینده آن ایده و برنامه روشنی داشته باشیم و با استفاده از ظرفیتهای مختلف، زمینه حضور پررنگتر قرآن در زندگی مردم را فراهم کنیم.
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