به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عماد پیش از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در حاشیه افتتاح نمایشگاه پژوهشی حوزه که به نام " گنجینه پژوهش" در کتابخانه آیت الله بروجردی در قم برگزار شد، اظهار داشت: نشست ویژه ای برای نخستین بار طی سال های گذشته با حضور یکی از مراجع و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار می شود و در آن پژوهشگان برتر حمایت و تشویق می شوند.

وی ادامه داد: این نشست در روزهای پایانی هفته پژوهش برگزار می شود و از رهنمودهای مراجع عظام و بزرگان حوزه بهره مند خواهیم شد.

معاون پژوهشی حوزه علمیه با اشاره به این که به دلیل فشردگی کار امسال برنامه های هفته پژوهش از 21 آذر ماه آغاز شده، ابراز کرد: افتتاح نمایشگاه دائمی پژوهشی حوزه علمیه یکی از مهم ترین برنامه های معاونت پژوهش حوزه علمیه است و عموم می توانند از آن بازدید کنند.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه فعالیت های یک سال گذشته حوزه علمیه در عرصه پژوهش به نمایش گذاشته شده و سامانه کاوش نیز تعمیم یافته و در آن گزارش ها آمده است و همچنین اشاره ای به اثرهای گذشته شده است.

معاون پژوهشی حوزه علمیه عنوان کرد: کتابخانه دیجیتال حوزه های علمیه و همچنین نسخ خطی و چاپ سنگی در این نمایشگاه وجود دارد و در تلاش هستیم تا این آثار را از کتابخانه آیت الله بروجردی به کتابخانه های دیگر تعمیم دهیم.

وی با اشاره به برخی برنامه ها در استان ها عنوان کرد: نخستین نشست جامع با دست اندرکاران پژوهشی و محققان در حوزه علمیه شرق استان مازندران برگزار می شود.

حجت الاسلام عماد ادامه داد: طی هفته آینده حداقل چهار نشست مهم در جهت منویات مقام معظم رهبری در پژوهش میان دست اندرکاران جشنواره علامه حلی و مراجع عظام برگزار می شود و از رهنمودهای آن ها استفاده خواهد شد.

وی افزود: معاون پژوهشی حوزه علمیه ابراز داشت: برای ساماندهی و فرایند ارتباط علمی در خصوص کمیسیون تخصصی معارف اسلامی و هنر، توضیحاتی به بنیاد نخبگان ملی ارائه شده و مجموعه ای از اسناد مصور نخبگان با بنیاد ملی نخبگان مبادله شده و اساسنامه و آئین نامه ها و فرمول های محاسبه امتیاز را نیز دارا است.

نخستین جشنواره علمی علامه حلی در استان همدان برگزار می شود

حجت الاسلام عماد تصریح کرد: جشنواره علامه حلی به صورت ملی برگزار می شود و برای اولین بار این جشنواره برای به صورت استانی در همدان و پس از آن در چند استان دیگر نیز برگزار می شود.

معاون پژوهشی حوزه علمیه ابراز کرد: نشست بررسی تعاملات حوزه و شورای انقلاب فرهنگی در بخش برگزاری کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در دانشگاه ها برگزار می شود.

وی با بیان این که 18 اولویت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص پژوهش به صورت مستند شناسایی شده است، ابراز کرد: توسعه علم و تربیت، تربیت نیروی پژوهشی، نقشه راه حوزه در عرصه بین الملل از جمله اعمالی است که معاونت پژوهش انجام داده است.

حجت الاسلام عماد بیان کرد: در نشر دانش خبرنگاران نقش کلیدی دارند و تولید دانش چرخه نخست است که باید منطبق با نیازها و با حداکثر بهره گیری از ظرفیت علما باشد و پس از آن تولیدات علمی در رسانه اطلاع رسانی شده و مصرف و چگونگی کار دانش گام های بعدی است.

وی با بیان این که همواره باید از رسانه در اشکال مختلف استفاده کرد و قدردان آن ها بود، عنوان کرد: پس از تولید دانش باید برسی کرد که آیا دانش به درستی اطلاع سانی و به کار گرفته شده است وهمچنین اطلاع سانی درست آن باید بررسی شود.