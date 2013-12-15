به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی حسینی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت ساخت فیلم ، تولید بازی‌های رایانه‌ای مفید و ترویج بازی‌های پر تحرک در دیدار اخیر ایشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری همچون همیشه توجه ویژه ای به مقوله فرهنگ داشته و دارند .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به روند بودجه بندی بخش های مختلف عرصه فرهنگ کشور در بودجه سال 93 اشاره کرد و ادامه داد: کمیسیون فرهنگی با توجه به تاکیدات رهبری در زمینه تولید بازی های رایانه ای مفید در نظر دارد تا بودجه مناسبی در سال آینده به عرصه گیم اختصاص داده شود .

حسینی گفت: مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری و خانه ملت تلاش دارد تا حد توان بودجه مناسبی برای پیشرفت فرهنگ اختصاص دهد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی به بودجه سال جاری عرصه فرهنگ اشاره کرد و توضیح داد: در بودجه پیشنهادی سال 92 توجه نامناسبی به مقوله فرهنگ شده بود که نمایندگان این بودجه را اصلاح و به سه برابر افزایش دادند و حال اینکه چقدر از این بودجه تاکنون محقق شده، بحث جداگانه ای طلب می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین به وظیفه نمایندگان مجلس در زمینه ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: نمایندگان در زمینه تعیین بودجه و قانون گذاری فعالیت داشته و در صورتی که مجموعه های فرهنگی با مشکلاتی در عرصه بودجه و یا اجرا روبرو هستند،می توانند با همفکری مجلس از دامنه مشکلات و مسائل بکاهند.

