هفت هكتار زمين براي احداث ساختمان دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم واگذاری این زمین ظهر سه شنبه با حضور مديركل طرح و برنامه دانشگاه فرهنگيان كشور، نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي، معاون سياسي امنيتي استاندار، رئيس اداره بودجه دانشگاه فرهنگيان كشور، مديركل نوسازي توسعه و تجهيزمدارس استان و معاونين دانشگاه فرهنگيان برگزار شد.

مدير كل طرح و برنامه دانشگاه فرهنگيان كشور در این مراسم گفت: براي آغاز عمليات اجرايي پرديس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد 15ميليارد ريال پيش بيني شده است.

داوود نعیمی افزود: ساخت این پرديس دانشگاهي دركميسيون ماده 215معاونت راهبردي رئيس جمهور به تصويب رسيده است.

وی بیان داشت: جذب نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش تنها ازطريق تحصيل در دانشگاه فرهنگيان تأمين مي شود كه مستلزم ارتقاء كيفيت است.

وی افزود: با تكميل و بهره برداري از اين پرديس دانشگاهيي امكان توسعه فعاليتها وهمچنين تحصيل علاقمندان به شغل معلمي فراهم خواهد شد.

رئيس دانشگاه فرهنگيان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: اين زمین از سوي آموزش و پرورش استان براي ساخت فضاهاي اداري، آموزشي، كارگاهي و محوطه سازي پرديس شهيد ايزدپناه اختصاص يافت.

فرهاد علی پور افزود: اين فضا در زيربناي 13هزار و 500مترمربع احداث مي شود.

وي بیان داشت: تكميل و بهره برداري از اين فضاها بستري ارزشمند براي تحصيل علاقمندان به شغل مقدس معلمي و تربيت نيروي انساني براي عرصه تعليم و تربيت فراهم می کند.

علی پور تصریح کرد: صدا و سيما و آموزش و پرورش دو وظيفه بزرگ و ارزشمند آگاهي بخشي و فرهنگسازي را برعهده دارند كه تعامل آنان برنامه فرهنگسازي مثبت در جامعه را رقم خواهد زد.

تولید و پخش مجدد برنامه سیمای مدرسه

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست گفت: با اجراي برنامه هاي مشترك با استفاده از ظرفيت آموزش و پرورش بخش مهمي ازاهداف فرهنگي، تربيتي و آموزشي جامعه را محقق مي كند.

هادی زارع پور افزود: در همه مسائل با مشارکت و همکاری می توان نتایج بهتری به دست آورد.

وي با اشاره به ضرورت نقدسازي در رسانه ها تصریح کرد: نقدهاي سازنده كه با هدف تصحيح امورانجام مي شود مورد حمايت همه صاحبنظران و مسئولان در جامعه است.

زارع پور بیان داشت: رسانه بستر ارزشمندي براي اطلاع رساني و همچنين آگاهي ازمشكلات مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام است.

وی افزود: درصورت تأمين اعتبارات مالي مناسب برنامه هاي صداي مدرسه وسيماي مدرسه مجدداً راه اندازي مي شود.

مديركل صدا و سيماي استان نیز در این مراسم گفت: آموزش و پرورش استان با در اختيارداشتن جامعه گسترده اي از دانش آموزان، معلمان و خانواده ها ظرفيت هاي ويژه اي براي تهيه برنامه هاي تلويزيونی، راديويي وخبري دارد.

يوسف افشارنيا افزود: وظيفه رسانه اميدآفرينی و طرح مطالبات مردم و پاسخ مسئولانه به مردم است كه مستلزم همكاري همه دستگاههاي اجرايي است.

وی تصریح کرد: اجراي مفاد سندتحول بنيادين ازاقدامات ارزشمند عرصه آموزش و پرورش است كه صدا و سيما خود را موظف به تبيين ابعاد آن مي داند.

افشار نیا عنوان کرد: صداوسيماي آمادگي دارد كه از قابليتهاي وتوانمنديهاي ويژه دانش آموزان، فرهنگيان و مدارس گزارشهاي مستند تهيه كند.

وی افزود: تهیه این برنامه ها انگیزه دانش آموزان برای تلاش بیشتر و رسیدن به هدف را بیشتر می کند و برای جامعه نیز یک فرهنگسازی است.