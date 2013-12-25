به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز امروز چهارشنبه استعفای خود را به مسئولان این باشگاه ارایه کرد و از ادامه فعالیت در این تیم انصراف داد. متن این استعفا پیش از ظهر امروز در اختیار مدیریت باشگاه قرار گرفته بود که مورد بررسی قرار گرفت. عصر امروز نیز اعضای هیات مدیره این باشگاه تشکیل جلسه فوری دادند و با بررسی تمامی جوانب با استعفای وی موافقت کردند.

علی اکبرزاده مدیر روابط عمومی باشگاه گسترش فولاد تبریز در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلسه هیات مدیره باشگاه هم اکنون ادامه دارد و آنها با استعفای خطیبی موافقت کرده‌اند. در این جلسه گزینه‌های جانشینی خطیبی در حال بررسی هستند و قرار بر این شده ظرف 24 ساعت آینده سرمربی جدید گسترش فولاد معرفی شود.