فرودگاه آبادان به جایگاه سابق خود باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح پنجشنبه در حاشیه آیین رونمایی از تابلوی فرودگاه آیت الله جمی آبادان که با حضور دکتر علی لاریجانی برگزار شد، گفت: تغییر نام فرودگاه بین المللی آبادان به فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان با کمک و پیگیری نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی محقق شده است.

وی افزود: پس از ارایه پیشنهاد این تغییر نام در مجلس شورای اسلامی مکاتباتی با مدیرعامل شرکت فرودگاهها انجام شد که در نهایت این تغییر نام مورد تایید وزیر راه و شهرسازی وقت و هیئت وزیران واقع شد و این تغییر نام همزمان با چهارمین مراسم ارتحال آیت الله جمی در دی ماه سال 91 اعلام شد.

مدیرکل فرودگاه آبادان اظهار کرد: در نظر داریم تا با همکاری منطقه آزاد اروند فرودگاه آبادان را به جایگاه سابق خود باز گردانیم و بار دیگر این فرودگاه را در سطح بین الملل و خاورمیانه مطرح کنیم.

به همین منظور و برای ارتقای هرچه بیشتر جایگاه این فرودگاه اقدام به خریداری تجهیزات کمک ناوبری کرده ایم که امیدواریم پس از نصب و بهره برداری بتوانیم بار دیگر فرودگاه بین المللی ایت الله جمی آبادان را با افزایش قابلیت هایش به جایگاه قبلی اش در سطح بین المللی برگردانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان نخستین فرودگاه بین المللی در استان خوزستان و یکی از قدیمی ترین فرودگاه های ایران است که تا پیش از جنگ تحمیلی از مجهز ترین فرودگاه های کشور به شمار می رفت.

گفتنی است دکتر علی لاریجانی صبح امروز برای شرکت در پنجمین مراسم بزرگداشت ارتحال آیت الله جمی به آبادان سفر کرده است.