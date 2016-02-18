به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی در نخستین همایش ملی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت در خراسان شمالی که صبح پنج شنبه در محل سالن همایش دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، افزود: با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی در عرصه‌های مختلف علاوه بر بهره مندی از مزایای هوشمند سازی باید مراقب معایب آن نیز بود.

وی گفت: امروز تکنولوژی درآموزش به عنوان مبحث مهمی تلقی می‌شود که صاحب نظران به خاطر نظرات مختلف و عدم ناشناختگی حوزه تکنولوژی به مخاطرات آن باید بیشتر بیندیشند.

حسینی افزود: متاسفانه عده‌ای تکنولوژی را پدیده، ابزار و موجودی که می‌خواهد جایگزین انسان شود معرفی می‌کنند.

وی اظهار کرد: تکنولوژی امروز با فرزندان ما معامله می‌کند و به صورت ایثارگرانه خود را ارائه نمی‌دهد.

وی گفت: امروز نانو تکنولوژی مورد تایید سلامت نیست و شناخت همه افراد از مزایا و معایب این پدیده نیز یکسان نیست.

حسینی افزود: امروز بیش از حد ضرورت از تکنولوژی درمدارس استفاده می‌شود، چرا که به رغم ارتقای نمره دانش آموز، در نظر نمی‌گیریم که تکنولوژی در اجتماع چه چیزی به وی ارائه می‌دهد.

حسینی تصریح کرد: امروز جوانان با پیشرفت تکنولوژی و ورود گوشی‌ها و ابزارهای ارتباطی پیشرفته دچار معضل بزرگی شده‌اند.

وی تاکید کرد: در گذشته با چشمان بسته با تحولات تکنولوژی برخورد کرده‌ایم و امروز تکنولوژی به عنوان ساخت خلاقیت و غرور انسان تلقی می‌شود.

حسینی گفت: تکنولوژی امروز به عنوان موجودی در رقابت با انسان برخواسته که می‌خواهد جایگزین فرهنگ شده و ریشه‌ها و باورها را نیز کمرنگ کند.

وی اظهار کرد: استفاده از تکنولوژی در زندگی و تعلیم و تربیت قابل مقایسه نیست چرا که در بسیاری از موارد سال‌ها از انسان پیشی گرفته است.

حسینی گفت: در بحث هوشمند سازی مدارس تاکنون شش همایش در استان‌های مختلف کشور برگزار شده است.

وی افزود: سال آینده نیز جشنواره مدرسان هوشمند برگزار خواهد شد چرا که برای بهره مندی و استفاده درست از تکنولوژی در مدارس باید در وهله اول معلمان آموزش دیده باشند.