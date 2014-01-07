کیفیت گلاب مازندران بالاتر از گلاب قمصر است/ نبود صنایع فرآوری

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش سطح کشت محمدی اشاره کرد و افزود : در راستای تغییر الگو کشت اراضی شیب دار بحث توسعه گل محمدی را به عنوان داروی گیاهی توسعه و با استفاده ازاعتبارات دولتی و بلاعوض در سالهای اول ، افزایش سطح کشت را داشته ایم .

ابطالی با اشاره به صدور مجوز اولین کارخانه گلاب گیری دراستان مازندران ، گفت : امید است با پیگیری بخش خصوصی این کارخانه در این منطقه احداث شود تا علاوه براشتغالزایی ارزش افزوده اش به استان برگردد.

وی با بیان اینکه بیش از 70 هکتار از اراضی استان مازندران زیر کشت گل محمدی قراردارد ، ادامه داد : امید است با اضافه شدن 50 هکتار از اراضی زیر کشت در سال جاری و رسیدن سطح زیر کشت گل محمدی به 130 هکتار ، امکان تامین مواد اولیه کارخانه گلاب گیری فراهم شود .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مازندران ویژگی گل محمدی و سایر محصولات دارویی در استان را بالا بودن میزان اسانس و مواد ی که دارای خاصیت دارویی هستند دانست و تاکید کرد : به دلیل داشتن شرایط اقلیمی گوناگونی که دراستان مازندران وجود دارد بیشتر گیاهان دارویی می تواند با شرایط آب و هوایی ما سازگار باشد .

ابطالی با اشاره به گیاهان وحشی و خودرو در استان مازندران ، تاکیدکرد : در استان مازندران گونه های مختلف گیاهان وحشی وجود دارد که به صورت خودرو رویش پیدا می کنند که همه آنها دارای خاصیت دارویی می باشند .

وی با اشاره به گیاه دارویی گزنه و پونه ، گفت: در استان مازندران واحدهای فرآوری برای اسانسگیری وجود دارد و عصاره وبرگ آن به صورت رسمی تهیه می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مازندران همچنین با اشاره به کشت گیاه برگ عسلی ، بیان داشت : این گیاه به عنوان ضد قند و برای بیماران دیابتی در دنیا مصرف می شود.

مشکل نبود صنایع فرآوری

ابطالی با بیان اینکه دراستان مازندران شرایط کشت گیاه برگ عسلی که یکی از گیاهان دارویی است فراهم است گفت : نبود صنایع فراوری مرتبط با آن و عدم ارتباط با بازارهای جهانی باعث شده است نتوانیم در این بخش توسعه کشت اراضی را داشته باشیم.

زمینه برای تولید بانک نشا گیاهان دارویی فراهم شده است

وی به تولید نهال اصلاح شده تاکید کرد و افزود : با همکاری جهاد دانشگاهی زمینه را برای تولید بانک نشا گیاهان دارویی فراهم کردیم و مجوز لازم برای آنها صادر شده است که بتوانند نهال اصلاح شده و استاندارد تهیه کنند تا با توسعه ارقام اصلاح شده عملکرد و کیفیت گیاهان حفظ شود .

نبود تشکیلات و صنف خاص

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مازندران درادامه یکی از مشکلات اساسی تولید گیاهان دارویی را نبود تشکیلات وصنف خاصی برای برقراری ارتباط بین تولیدکننده ، صنایع تبدیلی ومصرف کننده دانست و گفت : به دلیل نبود تشکیلات خاصی قیمت گیاهان دارویی درسالهای مختلف متغییراست که به پایداری تولید ضربه می زند .

ابطالی با اشاره به اینکه در سال جاری قیمت گل گاو زبان از تولید کننده کیلویی 80 هزار تومان خریداری شد ، بیان داشت : این درحالی است که قیمت این محصولات در بازارهای بزرگ کیلویی 140 هزار تومان خریداری شد .

وی تاکید کرد : با تشکیل اصناف در بخش کشاورزی و ساماندهی تولیدکنندگان در غالب یک تشکل خاص تولید کنندگان این محصولات می توانند مشکلات پیش روی خود را تا حد زیادی برطرف کنند.

لزوم تشکیل تعاونی تولید و توسعه صنایع تبدیلی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مازندران با تاکید بر توسعه سطوح زیر کشت گیاهان دارویی ، گفت :با تشکیل و تعاونی های تولیدکنندگان ، بازارهای محلی ، توسعه صنایع تبدیلی ، ارائه برنامه های آموزشی از طریق صداوسیما ، معرفی گونه های مورد تایید و گونه ها اصلاح شده توسط دانشگاههای کشاورزی ، تامین تسهیلات برای کشاورزان و ساماندهی بازارهای بین المللی در راستای توسعه گیاهان دارویی گامهای اساسی برداشت.

یحیی ابطالی با بیان اینکه 72 نوع محصول زراعی دراستان مازندران وجود دارد ، اظهارکرد : استان مازندران به دلیل تنوع شرایط آب وهوایی ، بستر بسیار خوبی را برای تولید محصولات مختلف زراعی از جمله گیاهان دارویی فراهم کرده است .

وی با بیان اینکه درحال حاضر سالانه حدود 720 تا 730 هکتاراز اراضی مازندران زیرکشت گیاهان دارویی قرار دارد ، گفت : در استان مازندران 20 گونه به عنوان گونه های برتر می باشند که درکشت زراعی مورد استفاده قرارمی گیرند.

ابطالی مهمترین گیاهان دارویی دراستان مازندران را گل گاوزبان ، گل محمدی ،آویشن و نعناع فلفلی دانست و افزود : سالانه 750 تا 800 تن گیاهان دارویی دراستان مازندران تولید می شود و ما در تولید این محصولات جایگاه ویژه ای را در کشور داریم .