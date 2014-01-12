طرح ملی دانش آموزی نجات آب در هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان در این مراسم بر صیانت و حفاظت ازمنابع آبی با فرهنگ سازی و استفاده بهینه این مایه حیات تاکید کرد.

جاسم جادری با اشاره به تاکید آیات و روایات که در قرآن کریم از آب به عنوان منشاء حیات نام برده شده است، گفت: همگان برای استفاده بهینه از آب بایستی مشارکت داشته باشیم .

جادری گفت: آمارها و ارقام نشان می دهند که 40 درصد از مردم دنیا از آب آشامیدنی سالم محرومند و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی ، 30 هزار نفر از مردم دنیا به دلیل کمبود آب سالم و بهداشتی می میرند و 80 درصد از بیماری هایی که مردم از آن رنج می برند ، به دلیل عدم تامین آب بهداشتی سالم است.

وی افزود: آب یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب های زیرزمینی است که حدود 5/2 میلیارد نفر را شامل می شود.

استاندار هرمزگان گفت : در استان هرمزگان متوسط بارندگی 187 میلی متر است که در کشور 250 میلی متر و در دنیا 800 میلی متر است و خشکسالی ها و اقلیم گرم و خشک نیز بر بحران کم آبی در استان اثر گذار بوده است.

وی افزود: 93 درصد آب موجود در کشور و استان در بخش کشاورزی و 7 درصد در بخش شرب صنعت و خدمات مصرف می شود.

وی بر اصلاح الگوی کشت در جهت استفاده بهینه از آب تاکید کرد وخواستار برنامه ریزی مسئولان مربوطه در این بخش شد تا از آبیاری غرقابی و هدر رفتن آب جلوگیری شود .

استاندار هرمزگان گفت: از 43 دشت هرمزگان، 38 دشت به دلیل افت شدید منابع آب زیرزمینی و برداشت بی رویه آب به دشت ممنوعه تبدیل شده اند و پنج دشت هم فاقد پتانسیل برداشت هستند .

وی افزود: به دلیل خشکسالی های 15 ساله اخیر ، بحران خشکسالی را تجربه می کنید.

وی جنگ آینده درنیا و کشور را جنگ آب خواند و گفت : در حال حاضر برخی از استانها به نوعی این مشکل ایجاد شده است و حتی در استاهای مانند خوزستان زنجیره انسانی اطراف رودخانه کارون تشکیل می شود .

جادری با بیان اینکه سدهای زیادی در کشور احداث شده است گفت : اما پشت سدها آب کم است و باتوجه به کمبود منابع و اعتبارات دولتی برای سدسازی و تامین آب کشور ، بایستی سرمایه گذران بخش خصوصی در حوزه آب وارد شوند .

وی بر استفاده از پساب فاضلاب تا هفت مرتبه طبق نظر کارشناسان و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با تغییر الگوی کشت تاکید کرد .

وی گفت: اگر چه جلسات ستاد بحران استان با موضوع آب تشکیل شده است و ضرورت ایجاد می کند که به زودی این جلسات برگزار شود، اما انشعابات غیرمجاز آب در بندرعباس قطع شده است.

استاندار هرمزگان گفت: آب مایه حیات و محور توسعه است و طرح ملی دانش آموزی نجات آب داناب در سال تحصیلی 93-92 افتتاح شد که امیدواریم که با اجرای آن ، دانش آموزان با فرهنگ استفاده بهینه آب آشنا شوند.

مدیر کل آموزش پرورش هرمزگان نیز در این مراسم بااعلام آمادگی کامل آموزش وپرورش برای اجرای طرح داناب اظهار داشت : برای فرهنگ سازی در حال حاضر رویکرد سیستم دولتی و خصوصی به سمت آموزش و پرورش است.

احمد آخوندی گفت : طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در آموزش وپرورش فرهنگ سازی زمانبر است ؛ اما فرهنگ پروری و اشاعه فرهنگ صحیح و با متانت انجام می شود .

به گفته آخوندی در سالهای اخیر طرح های مختلفی در حوزه برق ، نیروی انتظامی و محیط زیست برای فرهنگ سازی آغاز شده است و تفاهمنامه ای نیز با دستگاه های اجرایی مرتبط امضاء شده است و از چند سال قبل نیز اقداماتی نیز در بخش حفظ و نگهداری و مصرف بهینه مصرف آب در استان انجام شده و لی ابتر ماند و در حال حاضر با تفاهمنامه ای با شرکت آب منطقه هرمزگان، طرح ملی دانش آموزی نجات آب با عنوان "داناب" را آغاز می کنیم .

وی گفت: فرهنگ سازی در بخش آب در استان دیر هنگام است ودر حال حاضر اما بایستی این طرح را با جدیت انجام دهیم تا منابع آبی را حفظ کنیم و اهدافمان در این بخش دست یابیم .

آخوندی گفت : در مقطع متوسطه 50 هزار دانش آموز در طرح داناب شرکت می کنند و امیدواریم که با اجرای طرح ، سرآمد سایر استانها باشیم .

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان نیزدر این مراسم گفت : نجات آب در گرو همکاری و همراهی سازمان آموزش وپرورش است که در هرمزگان این همراهی وجود دارد .

محمد باقر حیدری افزود : در استان 761 مدرسه مشتمل بر 50 هزار دانش آموزان پایه اول متوسطه مشمول این طرح هستند که در راستای مصرف بهینه آب در طرح داناب شرکت می کنند .

حیدری با بیان اینکه هرمزگان کمتر از 70 درصد متوسط بارندگی کشور و 20 درصد متوسط بارندگی دنیا را دارد، خشکسالی سالهای اخیر ، مدیریت مصرف بهینه و صرفه جویی در این مایه حیات را ضروری ساخته است .

به گفته وی فرهنگ سازی در بخش مصرف شرب را شرکتهای آب وفاضلاب به عهده دارندو با توجه به اینکه 93 درصد مصرف آب در بخش های کشاورزی در کشور است ؛ برای استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی طرح داناب را با همکاری آموزش وپرورش اجرا می شود .

وی بر صرفه جویی بخصوص در بخش کشاورزی و لزوم کاهش و صرفه جویی ده درصدی در این بخش تاکید و از همراهی آموزش و پرورش در اجرای این طرح قدردانی کرد .

شایان ذکر است ، طرح فرهنگی - دانش آموزی نجات آب در اولین سال اجرای خود ، با هدف استمرار آگاهی بخشی ، حساس سازی و آموزش راهکار در زمینه مسایل آب استان هرمزگان به دانش آموزان مقطع راهنمایی استان در سال تحصیلی 92-93 همگام با سایر استانها به صورت طرح ملی تعریف و اجرا می گردد.

این طرح توسط معلمان رابط در حدود 761 مدرسه مقطع دبیرستان استان و در بین بیش از 50هزار نفر دانش آموز دختر و پسر اجرا می شود.

بمنظور آشنایی با طرح ، در ابتدا با کلیات بخش های مختلف آن آشنا می شویم و سپس این بخش ها را با تفضیل بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم . کلیات طرح در 6 نظام آموزشی ، مشارکتی ، ارتباطی ، رسانه ای ، تشویقی و ارزیابی است.