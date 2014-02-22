به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیماه سال جاری تغییر و تحولاتی در ادارهکل هنرهای نمایشی و دبیرخانه سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر رخ داد که طی آن حسین طاهری به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی و قادر آشنا مدیر آن روزهای اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر جشنواره سی و دوم تئاتر فجر انتخاب و معرفی شدند.
تغییر و تحولات ایجاد شده در دبیرخانه جشنواره سی و دوم تئاتر فجر و برکناری اسماعیل عالیزاد و معرفی قادر آشنا به عنوان دبیر جشنواره، باعث شد تا توجه هنرمندان و خانواده تئاتر به روز اختتامیه این دوره از جشنواره متمرکز شود تا ببینند در پایان جشنواره سی و دوم دبیر جشنواره سی و سوم چه کسی خواهد بود و آیا دبیرخانه دوره آتی جشنواره تئاتر فجر به موقع فعالیت خود را آغاز میکند یا نه.
همچنین مشخص نبودن وضعیت بودجه تئاتر در سال 93 با توجه به سخنان تعدادی از مدیران هنری در برخی برنامهها و مراسم و همچنین در گفتگوهای رسانهای مبنی بر نداشتن بودجه مناسب در تئاتر، باعث شد تا همه در انتظار این باشند که حسین طاهری به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی وضعیت این مهم را مشخص کند.
همچنین استعفای محمدرضا الوند از ریاست شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی به سرپرستی حسین راضی منجر شد و هنوز وضعیت ریاست این شورا نیز مشخص نیست.
به منظور تبیین وضعیت انتخاب و معرفی رئیس جدید شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی، تصمیم گیری درباره زمان و چگونگی انتخاب و معرفی دبیر سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، میزان بودجه تئاتر در سال 93 و نحوه تخصیص آن از دوشنبه هفته گذشته (28 بهمن) از حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی خواستار دریافت پاسخ شدیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به اینکه مایل به پاسخگویی تلفنی به سؤالات خبرنگاران نیست، خواستار ارائه سؤالات به روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی شد تا بعد از بررسی در صورت تمایل، پاسخ سؤالات مطرح شده را بدهد؛ اتفاقی که تا امروز نیفتاده است.
این اتفاق در حالی میافتد که شرایط و وضعیت تئاتر به گونهای است که نیازمند پاسخگویی سریع و صریح مدیران است.
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