آغاز روند لغو تحریم های ضدایرانی اتحادیه اروپا از بیستم ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در پی توافق روز گذشته ایران و گروه 1+5 در مورد اجرایی شدن مفاد توافقنامه هسته ای از روز بیستم ژانویه (سی ام دی) تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج برداشته می شود.

منابع آگاه در بروکسل با بیان این مطلب از لغو تحریم های ضدایرانی از جمله تحریم بیمه نامه های نفتی ایران خبر دادند. طبق توافقی که ایران و غرب در بیست و چهارم نوامبر داشتند، اتحادیه اروپا متعهد شد تحریم بیمه نامه ها و صادرات نفت ایران را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.

این در حالی است که روز گذشته مذاکره کنندگان ایران و 1+5 در مورد اجرایی شدن مفاد توافقنامه هسته ای از دوشنبه هفته آینده به اتفاق نظر رسیدند. در همین راستا آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد ایران به نوبه خود عمل به این توافقنامه را آغاز کرده است.