توصیه دادستانی اردبیل به شهروندان نسبت به نصب دوربین ثبت وقایع خودرویی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالاری، معاون دادستان مرکز استان اردبیل، در جلسه قرارگاه حقوق عامه استان اردبیل با تاکید بر نقش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پیشگیری و نیز کشف جرایم، به برکات استفاده از دوربین‌ مداربسته در فضاهای عمومی اشاره و اظهار کرد: حسب محتویات پرونده‌های قضایی و تجربیات موجود، نصب دوربین‌ها در اماکن و منازل به‌طور قابل توجهی نقش بازدارندگی و پیشگیرانه خود را ایفا نموده و عامل مهمی در اقدامات خودحفاظتی و خودمراقبتی شهروندان بوده است

وی در ادامه با ذکر منافع و مزایای دوربین ثبت وقایع خودرویی و توصیه به شهروندان برای تجهیز خودروهای خود به دوربین ثبت وقایع افزود: دوربین‌های خودرویی علاوه بر نقش پیشگیرانه از جرایمی مانند سرقت، می‌تواند در ارتقای امنیت و ایمنی سرنشینان و مستندسازی حوادثی مانند تصادفات و احقاق حق، مورد استناد مراجع ذیصلاح قرار گیرد.

معاون دادستان اردبیل گفت: بازبینی فنی و مستمر دوربین‌های شهری و توسعه آن در مناطق پرحادثه و نقاط کور، استفاده مأموران از دوربین البسه در تمامی ماموریت‌ها و تجهیز خودروهای عمومی و خدمات‌رسان به دوربین ثبت وقایع ضروری است.