به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز پنجشنبه ادامه یافت که در یکی از این بازی‌ها تیم میامی هیت در زمین واشنگتن ویزاردز 114 بر 97 شکست خورد. در این دیدار که در حضور 20 هزار و 356 تماشاگر برگزار شد "جان وال" گارد تیم میزبان با کسب 25 امتیاز ستاره میزبان بود. در تیم میامی هیت نیز "کریس بوش" و "لبرون جیمز" به ترتیب با 26 و 25 امتیاز موثرتر از دیگر هم تیمی‌های خود ظاهر شدند.

نمایی از دیدار بامداد امروز واشنگتن ویزاردز و میامی هیت

تیم مدعی سن آنتونیو اسپرز هم در ادامه پیروزی‌های خود در این فصل بامداد امروز برابر یوتا جاز به برتری 109 بر 105 دست یافت. "تونی پارکر" گارد فرانسوی تیم اسپرز با کسب 25 امتیاز شب درخشانی را در ترکیب تیم خود سپری کرد. "انس کانتر" هم در تیم یوتا با همین تعداد امتیاز به کار خود پایان داد و امتیازآورترین بازیکن تیمش شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر به دست آمده است:

* اورلاندو مجیک 125 - شیکاگو بولز 128

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 95- شارلوت بابکتس 92

* بوستون سلتیکس 88 - تورنتو رپتورز 83

* میلواکی باکس 77 - ممفیس گریزلیز 82

* مینه سوتا تیمبر وولوز 108 - ساکرامنتو کینگز 111

* نیو اورلینز پلیکانز 100 - هوستون راکتس 103

* فینیکس سانز 121 - لس آنجلس لیکرز 114

* پورتلند بلیزرز 108 - کلیولند کاوالیرز 96

* گلدن استیت وریرز 116 - دنور ناگتس 123

* لس آنجلس کلیپرز 129 - دالاس موریکس 127