لیکرز و میامی باختند/ سی و سومین برد ایندیانا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لس آنجلس لیکرز بعد از دو برد متوالی بار دیگر شکست را تجربه کرد. این تیم بامداد امروز سه‌شنبه در ادامه رقابتهای حرفه‌ای NBA در زمین شیکاگو بولز به میدان رفت و شکست 102 بر 100 را متحمل شد. در این بازی که در حضور 21 هزار و 626 تماشاگر سالن "یونایتد سنتر" شهر شیکاگو برگزار شد "نیک یانگ" و "پائو گاسول" دو ستاره تیم لیکرز در کوارتر پایانی تلاش زیادی برای نجات تیم خود به خرج دادند که درخشش آنها بی‌فایده ماند. این دو بازیکن به ترتیب 31 و 20 امتیاز کسب کردند. در تیم شیکاگو هم "دی جی آگوستین" با کسب 30 امتیاز شب پرفروغی داشت.

تصویری از بازی امروز شیکاگو و لیکرز. گاسول و گیبسون در تلاش برای تصاحب توپ هستند

در یکی دیگر از دیدارهای بامداد امروز تیم میامی هیت در زمین آتلانتا هاوکس 121 بر 104 مغلوب شد. "دواین وید" در این دیدار غایب بود ولی "لبرون جیمز" با کسب 30 امتیاز، 4 ریباند و 6 پاس منجر به امتیازی که به نام خود ثبت کرد بهترین بازیکن میامی بود. "پل میلساپ" هم با 26 امتیاز موثرترین بازیکن میزبان معرفی شد. این بازی در حضور 19 هزار و 622 تماشاگر سالن "فیلیپس" برگزار شد.

حلقه اتحاد بازیکنان تیم میامی قبل از دیدار امروز برابر آتلانتا هاوکس

ایندیانا پیسرز صدرنشین کنفرانس شرق امروز در زمین گلدن استیت وریرز به سی و سومین برد فصل دست یافت و این تیم را در حضور 19 هزار و 596 تماشاگر 102 بر 94 از پیش روی برداشت. "پل جورج" با کسب 23 امتیاز، 4 ریباند و یک پاس منجر به امتیاز بهترین یار ایندیانا بود.

نمایی از بازی گلدن استیت وریرز و ایندیانا پیسرز

در سایر بازیهای امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* واشنگتن ویزاردز 107 - فیلادلفیا سونی سیکسرز 99

* هوستون راکتس 126 - پورتلند بلیزرز 113

* ممفیس گریزلیز 92 - نیو اورلینز پلیکانز 95

* نیویورک نیکس 80 - بروکلین نتس 103

* شارلوت بابکتس 100 - تورنتو رپتورز 95

* دیترویت پیستونز 103 - لس آنجلس کلیپرز 112

* کلیولند کاوالیرز 97 - دالاس موریکس 102