اسپرز و اوکلاهما پیروز شدند/ موتور لیکرز روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سن آنتونیو اسپرز صدرنشین کنفرانس غرب رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز دوشنبه سی و دومین برد فصل خود را برابر میلواکی باکس کسب کرد. در این بازی که در حضور 18 هزار و 96 تماشاگر سالن "ای تیم اند تی" شهر سن آنتونیو برگزار شد "پتی میلز" با کسب 20 امتیاز 2 ریباند و 7 پاس گل موثرترین بازیکن تیم اسپرز بود و نقش مهمی را در این برد ایفا کرد. این در حالی است که "براندون نایت" با 21 امتیازی که کسب کرد بهترین یار باکس معرفی شد.

مانو جینوبیلی گارد آرژانتینی اسپرز روی دستان مدافع میلواکی توپ را به داخل سبد حریف پرتاب می‌کند

اوکلاهما سیتی ثاندرز نیز در سالن اختصاصی خود "چساپیک انرجی" و در حالی که از حمایت 18 هزار و 203 تماشاگر برخوردار بود جدال برابر ساکرامنتو کینگز را 108 بر 93 به سود خود پایان داد. "کوین دورانت" در این دیدار هم بهترین بازیکن اوکلاهما بود. ستاره ثاندرز در این بازی 30 امتیاز، 6 ریباند، 9 پاس گل و 2 بلاک شات را به نام خود ثبت کرد. "ایسایاه توماس" گارد تیم اوکلاهما در این بازی 38 امتیاز به دست آورد ولی تلاش او برای نجات تیمش کافی نبود.

کوین دورانت در حال دریبل دریموند گرین بازیکن تیم ساکرامنتو کینگز

لس آنجلس لیکز در حالی که همچنان "کوبی بریانت" را به خاطر مصدومیت در اختیار ندارد در زمین تورنتو رپتورز 112 بر 106 پیروز شد. این دومین برد متوالی لیکرز به حساب می‌آید. "نیک یانگ" با 29 و "پائو گاسول" با 22 امتیاز موثرترین یاران لیکرز بودند. "دیمار دروزان" هم با 23 امتیاز، 6 ریباند و 7 پاس گل بهترین یار رپتورز بود. 17 هزار و 706 نفر از این بازی در سالن "ایر کانادا سنتر" دیدن کردند.

کوبی بریانت با لباس فرم روی نیمکت لیکرز متفکرانه بازی برابر تورنتو را تماشا می‌کند

جدل فینیکس سانز و دنور ناگتس هم در حضور 16 هزار و 211 تماشاچی سالن "یو اس ایر ویوز سنتر" شهر فینیکس برگزار شد و با برتری 117 بر 103 میزبان خاتمه یافت. بهترین بازیکن سانز در این دیدار " چنینگ فری" بود که به تنهایی 30 امتیاز کسب کرد. "آنتونی راندولف" هم در ترکیب تیم حریف با 19 امتیاز عنوان امتیاز آورترین یار را به خود اختصاص داد.

الکس لن مانع درگیری لئوناردو باربوسا بازیکن هم تیمی خود در سانز با بازیکنان دنور می‌شود

بامداد امروز 17 هزار و 548 نفر در سالن "اموی سنتر" شهر اورلاندو شاهد جدال اورلاندو مجیک و بوستون سلیتکس بودند و در پایان هم به خاطر برتری نزدیک 93 بر 91 تیم محبوب خود جشن بزرگی برپا کردند. "آرون آفالا" با کسب 20 امتیاز، 13 ریباند و 6 پاس گل بهترین یاز میزان بود. در تیم بوستون هم "جف گرین: با 22 امتیاز موثرتر از دیگر بازیکنان ظاهر شد.

جدال آفالو و بایلس در دیدار امروز اورلاندو و بوستون

هم اکنون تیم‌های پیسرز و اسپرز در صدر جدول کنفرانس‌های شرق و غرب NBA قرار دارند.