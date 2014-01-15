لیکرز در حضور جک نیکلسون باخت/ شب تلخ دورانت و آنتونی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA صبح امروز چهارشنبه ادامه یافت که در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم لس لیکرز در سالن اختصاصی خود "استپلس سنتر" و در حضور 18 هزار و 997 نفر به مصاف کلیولند کاوالیرز رفت و نتیجه در یک دیدار مهیج نتیجه را 120 بر 118 به حریف خود واگذار کرد. کوارتر پایانی این بازی بسیار مهیج پی گرفته شد در حالی که تا 13 ثانیه به پایان بازی مهمان 118 بر 119 از حریف خود پیش بود که پرتاب راه دور بازیکن لیکرز وارد سبد حریف نشد و متعاب آن دو بار خطای تاکتیکی روی بازیکنان کاوالیرز باعث شد تا این تیم به امتیاز 120 برسد.

پائو گاسول پس از یک ترنوور در کنار ثامپسون والکس بازیکن کلیولند اینگونه واکنش نشان می‌دهد

"پائو گاسول" ستاره اسپانیایی لیکرز در این بازی بارها با بازیکنان حریف جدال لفظی داشت و در نهایت هم با کسب 20 امتیاز، 12 ریباند، 3 پاس گل و 2 بلاک شات به کار خود پایان داد. این در حالی بود که "نیک یانگ" با کسب 28 امتیاز بهترین بازیکن تیم لیکرز معرفی شد. در تیم کلیولند نیز "لول دنگ" 28 امتیاز کسب کرد و بهترین یار تیمش بود. این بازی یک مهمان ویژه هم داشت. "جک نیکلسون" بازیگر سرشناس هالیوودی از نزدیک نظاره‌گر این دیدار بود و بارها به تشویق لیکرز پرداخت اما این تیم بیست و چهارمین باخت فصل را متحمل شد.

جک نیکلسون مهمان ویژه بازی لیکرز و کاوالیرز بود

در یکی دیگر از بازی‌ها که بامداد امروز برگزار شد ایندیانا پیسرز، صدرنشین کنفرانس شرق برابر ساکرامنتو کینگز پیروزی 116 بر 92 به برتری دست یافت. "پل جورج" فوروارد ایندیانا در این بازی به تنهایی 31 امتیاز به دست آورد و امتیازآورترین بازیکن تیمش بود. در تیم ساکرامنتو هم "دیمارکوس کازینز" سنتر این تیم با 31 امتیاز، 13 ریباند، 2 پاس گل و یک بلاک شات عملکرد بهتری داشت.

پل جورج فوروارد پیسرز تلاش می‌کند توپ را از چنگ توماس سنتر و دیمارکوس کازینس خارج کند

نیویورک نیکس با وجود تلاش فراوان "کارملو آنتونی" در زمین شارلوت بابکتس شکست 108 بر 98 را متحمل شد. فوروارد نیکس در این دیدار 20 امتیاز به دست آورد و بهتر از دیگر هم تیمی‌هایش ظاهر شد. در ترکیب میزبان "آل جفرسون" با کسب 35 امتیاز موثرترین بازیکن تیمش بود. این بازی با حضور 15 هزار و 156 نفر در سالن "تایم وارنر" برگزار شد.

نمایی از بازی امروز شارلوت و نیویورک. کارملو آنتونی در بازی امروز خیلی تلاش کرد ولی تیمش باخت

ممفیس گریزلیز هم در مصاف با نیویورک نیکس به پیروزی 90 بر 87 دست یافت. بهترین بازیکن تیم ممفیس در این بازی "مایک کانلی" بود که 24 امتیاز به نام خود ثبت کرد. "کوین دورانت" در این مسابقه به تنهایی 37 امتیاز برای نیویورک کسب کرد ولی تیمش در نهایت باخت. 17 هزار و 177 نفر در سالن "فدکس فورم" این بازی را تماشا کردند.

بازیکنان تیم ممفیس شاهد اسلم دانک کوین دورانت هستند

این هجدهمین برد ممفیس بود. تیم گریزلیز که پس از مدتها "مارک گاسول" را پس از رفع مصدومیت در اختیار داشت در رده یازدهم کنفرانس غرب ایستاد.