دورانت به رکورد 54 امتیاز در یک بازی رسید/ پیروزی غیرمنتظره لیکرز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز شنبه در حالی برگزار شد که عملکرد خیره کننده "کوین دورانت" در ترکیب اوکلاهما سیتی همه بازی‌ها را تحت تاثیر خود قرار داد. فوروارد ملی‌پوش تیم اوکلاهما در دیدار برابر گلدن استیت وریرز رکوردی فوق‌العاده را در این فصل بر جای گذاشت. این بازیکن به تنهایی 54 امتیاز گرفت. وی 4 ریباند، 6 پاس گل و یک بلاک شات هم داشت.

بازیکنان اوکلاهما بعد از بازی امروز برابر گلدن استیت کوین دورانت را در آغوش گرفتند

این دیدار در حضور 18 هزار و 203 تماشاگر سالن "چساپیک انرجی" اوکلاهما سیتی برگزار شد و میزبان با نتیجه 127 بر 121 حریف خود را پشت سر گذاشت. اوکلاهما سه کوارتر ابتدایی را از حریف خود برد و تنها در کوارتر چهارم بود که 30 بر 26 نتیجه را به حریف واگذار کرد.

تیم لس آنجلس لیکرز هم پس از باخت‌های فراوان بامداد امروز توانست در زمین بوستون سلتیکس 107 بر 104 به پیروزی دست یابد. "پائو گاسول" سنتر اسپانیایی تیم لیکرز با کسب 24 امتیاز، 13 ریباند، 6 پاس منجر به امتیاز از عوامل اصلی برد لیکرز در این بازی بود. "کلی اولی‌نیک" هم در ترکیب تیم میزبان با کسب 25 امتیاز، 5 ریباند، 7 پاس منجر به امتیاز و یک بلاک شات موثرترین بازیکن بود. 18 هزار و 624 نفر در سالن "تی دی گاردن" تماشاگر این بازی بودند. این پانزدهمین برد فصل لیکرز بود. این تیم 25 باخت را در کارنامه دارد.

پائو گاسول در پایان نیمه نخست دیدار لس آنجلس لیکرز برابر بوستون سلتیکس

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 86 - میامی هیت 101

* نیویورک نیکس 95 - لس آنجلس کلیپرز 109

* اورلاندو مجیک 101 - شارلوت بابکتس 111

* تورنتو رپتورز 94 - مینه سوتا تیمبر وولوز 89

* واشنگتن ویزاردز 96 - شیکاگو بولز 93

* دیترویت پیستونز 89 - یوتا جاز 110

* ممفیس گریزلیز 91 - ساکرامنتو کینگز 90

* فینیکس سانز 107 - دالاس موریکس 110

