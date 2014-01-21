آثار جشنواره تئاتر فجر در بروجرد اکران می شود/ برگزاری کارگاه آموزشی نمایشنامه نویسی

نادر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بخشی از نمایشهای این جشنواره در استانهای مختلف در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در این راستا تعدادی از این نمایش ها نیز در استان لرستان از جمله شهرهای الیگودرز، خرم آباد و بروجرد به روی صحنه می رود.

ارجمندی ادامه داد: در این زمینه نمایش "سعادت لرزان مردمان تیره روز" به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از آذربایجان شرقی شهر تبریز دوم بهمن ماه راس ساعت 16.30 دقیقه در محل تالار دکتر زرین کوب بروجرد به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: همچنین نمایش"دوبه یک به نفع بارسلونا" از استان خراسان رضوی به کارگردانی "مهسا غفوریان" چهارم بهمن ماه راس ساعت 16.30 دقیقه در محل تالار دکتر زرین کوب بروجرد به روی صحنه خواهد رفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد بیان داشت: یک نمایش جنبی به نام "به کسی نگویید این قصه واقعیست" به کارگردانی "پژمان شاهوردی " از بروجرد نیز روز جمعه ساعت 15 عصر در محل سالن پلاتو مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بروجرد به اجرا در خواهد آمد.

وی یادآور شد: همچنین یک کارگاه آموزش نمایشنامه نویسی روز پنجشنبه سوم بهمن راس ساعت 9 صبح در محل سالن نشستهای مجتمع هنری فرهنگی با حضور استاد "محسن سراجی" و علاقمندان رشته نمایشنامه نوسی و ادبیات نمایشی برگزار خواهد شد.

ارجمندی افزود: این کارگاه علاوه بر نمایشنامه نویسان بروجردی میزبان نمایش نامه نویسان شهرستان دورود نیز است.

وی با اشاره به نقش برگزاری اینگونه برنامه ها در شهرستان افزود: اجرای نمایش های مختلف در شهرستان به طور قطع موجب تبادل نظرات و ارتقاء سطح هنر تئاتر در بین هنرمندان استان است.

ارجمندی تصریح کرد: اجرای نمایشهای استانهای دیگر در بروجرد موجب ارتقاء کار هنری هنرمندان شهرستان شده و آثار آنها را به سطح این گونه جشنواره نزدیک خواهد کرد.