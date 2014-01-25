پیروزی نزدیک بروکلین مقابل دالاس/ اوکلاهما بدون ستاره خود برنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال حرفه‌‎ای NBA بامداد امروز شنبه پی گرفته شد که در یکی از این دیدارها تیم بروکلین نتس در حضور 16 هزار و 110 تماشاگر سالن "بروکلین" به مصاف دالاس موریکس رفت و این تیم را با برتری 107 بر 106 پشت سر گذاشت.

درون ویلیامز از بروکلین مانع شوتزنی خوزن کالدرون بازیکن دالاس شده است

در این دیدار "میرزا تلتوویچ" سنتر جدید و بوسنیایی تیم بروکلین با کسب 34 امتیاز 6 ریباند و یک پاس منجر امتیاز نقش موثری را در کسب این برد ایفا کرد. در تیم دالاس هم "درک نوویتزکی" آلمانی با کسب 18 امتیاز بهتر از دیگر یاران این تیم ظاهر شد.

تیم اوکلاهما سیتی ثاندر در زمین بوستون سلتیکس پیروزی 101 بر 83 را رقم زد. اوکلاهما در حالی این برد را کسب کرد که "کوین دورانت" ستاره خود را در اختیار نداشت. "سرگی ایباکا" با کسب 21 امتیاز توانست در غیاب "دوارنت" لقب امتیاز آورترین بازیکن تیمش را به دست آورد. "جف گرین" هم در تیم میزبان با کسب 19 امتیاز بهترین یار بوستون بود. این بازی در حضور 18 هزار و 624 نفر برگزار شد.

فیل پرس بازیکن تیم بوستون با وجود یارگیری از سوی درک فیشر و استیون آدامز توپ را به یار خودی پاس می‌دهد

ایندیانا پیسرز هم در خانه ساکرامنتو کینگز 116 بر 111 برنده شد. "مارکوس ثورنتون" و "ایسایاه توماس" دو گارد تیم ساکرامنتو در این بازی فوق‌العاده ظاهر شدند و به ترتیب 42 و 38 امتیاز کسب کردند ولی نتوانستند از شکست خانگی تیم خود جلوگیری کنند. "پل جورج" با کسب 36 امتیاز و ثبت 5 ریباند، 2 پاس منجر به امتیاز و 4 بلاک شات بهترین یار تیم ایندیانا بود. این بازی در حضور 17 هزار و 317 تماشاگر "اسلیپ سنتر" برگزار شد.

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمد:

* فینیکس سانز 95 - واشنگتن ویزاردز 101

* هوستون راکتس 87 - ممفیس 88

* شیکاگو بولز 95 - لس آنجلس کلیپرز 112

* نیویورک نیکس 125 - شارلوت بابکتس 96

* دیترویت پیستونز 101 - نیو اورلینز پلیکانز 103

* کلیولند کاوالیرز 93 - میلواکی باکس 78

* آتلانتا هاوکس 79 - سن آنتونیو اسپرز 105

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 95 - تورنتو رپتورز 104

* اورلاندو مجیک 114 - لس آنجلس لیکرز 105

* گلدن استیت وریرز 120 - مینه سوتا تیمبر وولوز 121



