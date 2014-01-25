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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

مهر منتشر کرد؛

گزارش تصویری از جدیدترین فناوری گوگل در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا

گزارش تصویری از جدیدترین فناوری گوگل در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا

شرکت گوگل جدیدترین فناوری خود را که روی یک عینک نصب کرده است در یکی از دیدارهای بامداد امروز بسکتبال NBA مورد آزمایش قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گوگل در دیدار بامداد امروز شنبه تیم های ساکرامنتو کینگز و ایندیانا پیسرز که در حضور 17 هزار و 317 تماشاگر سالن "اسلیپ ترین" شهر ساکرامنتو برگزار شد جدیدترین فناوری خود برای تصویربرداری را مورد آزمایش قرار داد.

این نرم افزار روی یک عینک نصب شده که از همه فعالیت ها داخل رختکن و داخل سالن را تصویربرداری کرده و مستقیما از تلویزیون‌های استادیوم برای تماشاچی‌ها پخش می‌کند تا آنها تصاویر ویژه حاشیه‌ای را از اتفاقات خارج از زمین تماشاگر باشند و لذت بیشتری ببرند. در بازی امروز عینک مخصوص در اختیار خبرنگاران، بازیکنان و چندین تماشاگر و عروسک کنار زمین قرار گرفت.

 

کد مطلب 2220954

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