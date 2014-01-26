نهمین باخت ایندیانا رقم خورد/ برتری اوکلاهما و کلیپرز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایندیانا پیسرز بامداد امروز یکشنبه در ادامه مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA در زمین تیم دنور ناگتس شکست 109 بر 96 را متحمل شد. در این دیدار "ویلسون چندلر" فوروارد تیم دنور با کسب 25 امتیاز، 6 ریباند و 3 پاس منجر به امتیاز موثرترین بازیکن ناگتس بود. "لنس استفانسون" گارد تیم پیسرز هم با 23 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن این تیم معرفی شد. جدال دو تیم در حضور 19 هزار و 155 تماشاگر سالن "پپسی سنتر" برگزار شد.

دنی گرانگر فوروارد تیم ایندیانا در تقابل با ویلسون چندلر بازیکن تیم دنور ناگتس

در یکی دیگر از بازی‌ها اوکلاهما سیتی ثاندرز با درخشش ستاره خود "کوین دورانت" در زمین فینیکس سانز به پیروزی 103 بر 91 دست یافت. "دورانت" در این دیدار 32 امتیاز، 14 ریباند، 10 پاس منجر به امتیاز و یک بلاک شات به نام خود ثبت کرد. امتیازآورترین بازیکن تیم میزبان هم "جیمز اندرسون" با 19 امتیاز بود. 19 هزار و 217 نفر در سالن "ولس فارگو سنتر" این دیدار را تماشا کردند.

نمایی از بازی بامداد امروز فیلادلفیا برابر اوکلاهما سیتی ثاندرز

پورتلند بلیزرز تیم سوم کنفرانس غرب نیز در جدال برابر مینه سوتا تیمبر وولوز با حساب 115 بر 104 به پیروزی دست یافت. پورتلند که از حمایت 20 هزار و 6 طرفدار خود در سالن "مودا سنتر" برخوردار بود با ارایه یک کار گروهی حریف سختکوش خود را با شکست بدرقه کرد. "لامارکوس آلدریج" با کسب 21 امتیاز موثرترین بازیکن این تیم بود. در تیم فینیکس هم "کوین مارتین" با کسب 30 امتیاز بهتر از دیگر بازیکنان ظاهر شد.

دیدار پورتلند بلیزرز و مینه سوتا در سالن مودا سنتر

لس‌آنجلس کلیپرز هم در دیداری جذاب در زمین تورنتو رپتورز به پیروزی 126 بر 118 دست یافت. "جمال کارفورد" با کسب 37 امتیاز شب درخشانی را در ترکیب کلیپرز سپری کرد. این در حالی بود که "ترنس روس" فوروارد تیم رپتورز در مدت زمان 43 دقیقه توانست 51 امتیاز کسب کند تا به یکی از معدود بازیکنان این فصل تبدیل شود که بالای 50 امتیاز کسب کرده است. 19 هزار و 800 نفر در سالن "ایر کانادا سنتر" این بازی را تماشا کردند.

ترنس روز ستاره تیم رپتورز در مقابل یارد دودلی و بلیک گریفین اقدام به شوتزنی کرده است

در سایر بازی‌های بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* بوتا جار 104 - واشنگتن ویزاردز 101

* میلواکی باکس 87 - آتلانتا هاوکس 112

* ممفیس گریزلیز 99 - هوستون راکتس 81

* شارلوت بابکتس 87 - شیکاگو بولز 89