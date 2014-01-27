میامی در حضور "جان مالکوویچ" برد/ استقبال بازیگران هالیوود از بازی نیکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های میامی هیت و سن آنتونیو اسپرز در یکی از مهم‌ترین دیدارهای فصل NBA به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که بامداد امروز دوشنبه در حضور 19 هزار و 683 تماشاگر سالن "امریکن ایرلاینز" شهر میامی برگزار شد مدافع عنوان قهرمانی با حساب 113 بر 101 برابر سن آنتونیو به برتری دست یافت. این دیدار جذاب یک مهمان ویژه هم داشت که "جان مالکوویچ" بازیگر سرشناس هالیوود بود.

جان مالکوویچ با حضور در سالن امریکن ایرلاینز بازی میامی هیت و سن آنتونیو را تماشا کرد

"لبرون جیمز" در این دیدار در دام دفاعی اسپرز گرفتار شده بود و تنها 27 دقیقه در میدان حضور داشت که حاصل آن 18 امتیاز، 7 ریباند و 6 پاس منجر به امتیاز بود. با این حال "کریس بوش" سنتر ملی‌پوش تیم میامی با 24 امتیازی که کسب کرد نقش مهمی را در این برد ارزشمند ایفا کرد. در تیم اسپرز "تیم دانکن" با 23 امتیاز موثرترین بازیکن بود. "تونی پارکر" و "مانو جینوبیلی" هم با 11 و 3 امتیاز به کار خود پایان دادند.

کریس بوش و لبرون جیمز از میامی به دنبال توپگیری از تیم دانکن ستاره اسپرز هستند

نیویورک نیکس که "کارملو آنتونی" را در اوج آمادگی خود می بیند این بار لس آنجلس لیکرز را 110 بر 103 از پیش روی برداشت. "آنتونی" در این بازی 35 امتیاز، 4 ریباند، 5 پاس منجر به امتیاز و یک بلاک شات به نام خود ثبت کرد و ستاره میدان لقب گرفت. امتیاز آورترین بازیکن لیکرز هم "جودی میکس" بود که 24 امتیاز گرفت. این دیدار در حضور 18 هزار و 812 تماشاگر سالن "مدیسون اسکوار گاردن" نیویورک برگزار شد.

مایک اسپایک لی کارگردان سرشناس هالیوود با لباس نیکس

این بازی مهمانان سرشناس هالیودی زیادی داشت. "مایک اسپایک لی" کارگردان سرشناس هالیوود این بازی را از نزدیک نظاره گر بود. "مرلی استریپ هنرپیشه" معروف هم در جایگاه ویژه حضور داشت. "آنتونیو ادواردز" نیز با خانواده خود در سالن حضور یافت و "جیمز استراکان" به همراه "داکوتا فنینگ"هم در بخش دیگری از سالن دیده شدند.

حضور مرلی استریپ در بازی نیویورک و لیکرز جالب توجه بود

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده دالاس موریکس با حساب 116 بر 106 دیترویت پیستونز را پشت سر گذاشت. "درک نوویتزکی" فوروارد آلمانی تیم دالاس با کسب 28 امتیاز، 9 ریباند و 4 پاس منجر به امتیاز بهترین بازیکن تیم موریکس در این بازی بود. در تیم دیترویت هم "براندون جنینگ" با کسب 26 امتیاز بهتر از دیگر هم تیمی‌هایش ظاهر شد. این بازی 19 هزار و 662 تماشاچی داشت.

درک نوویتزکی ستاره دالاس در تلاش برای عبور از گرگ مونور از دیترویت است

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* نیو اورلینز پلیکانز 100 - اورلاندو مجیک 102

* کلیولند کاوالیرز 90 - فینیکس سانز 99

* بوستون سلتیکس 79 - بروکلین نتس 85

* گلدن استیت وریرز 103 - پورتلند بلیزرز 88

* ساکرامنتو کینگز 117 - دنور ناگتس 125