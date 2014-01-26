به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شنبه شب در نشستی یک ساعته‌ با محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، درباره موضوعات اخیر باشگاه پرسپولیس با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و احمدی مشاور وزیر نیز حضور داشتند، رئیس هیان مدیره باشگاه پرسپولیس گزارشی از آخرین وضعیت باشگاه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع وزیر ورزش و جوانان رساند.

اکبری در خصوص این نشست به سایت باشگاه گفت: نگاه وزیر ورزش و جوانان، حمایت از ساختار باشگاه بود و وی بر موافقت با تصمیمات هیات مدیره باشگاه تاکید کرد. ما دلایل انتخاب علی پروین به عنوان سرپرستی باشگاه پرسپولیس را به اطلاع وزیر ورزش و جوانان رساندیم.

وی افزود: همچنین به وزیر اعلام کردیم، از آنجا که پروین از چهره‌های ارزشمند ورزش کشور و پرسپولیس بوده و متقبل شده‌اند با راهکارهای اقتصادی و جذب منابع و درآمدزایی هزینه‌های پرسپولیس را تا پایان فصل تامین کنند، در نشست هیات مدیره ایشان را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب و به وزارت ورزش و جوانان معرفی کردیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: محمودگودرزی بر حمایت از ساختار باشگاه و موافقت وزارت ورزش با تصمیمات هیات مدیره تاکید کردند که جا دارد از این دیدگاه عملیاتی وزیر ورزش و جوانان بر حمایت از ساختار باشگاه پرسپولیس تقدیر و تشکر کنیم.

وی یادآور شد: ما در این نشست از دیدگاه‌ها و رهنمودهای محمود گودرزی مطلع شدیم و امیدواریم باشگاه پرسپولیس از این شرایط خاص عبور کرده و تیم فوتبال پرسپولیس نیز با کسب نتایج مطلوب در جام حذفی و لیگ برتر موجبات سربلندی و شادی هواداران میلیونی پرسپولیس را فراهم کند.

اکبری در پایان گفت: در شرایط فعلی حمایت همه جانبه اعضای خانواده بزرگ پرسپولیس و پرهیز از حواشی می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در موفقیت باشگاه و تیم داشته باشد و بنده امیدوارم همه دوستداران پرسپولیس این موضوع مهم را در گفتار و کردار خود مد نظر قرار دهند.