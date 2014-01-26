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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

رئیس هیات مدیره پرسپولیس خبر داد: 

موافقت وزیر ورزش با تصمیمات هیات مدیره/ پروین هزینه‌ها را تامین می‌کند

موافقت وزیر ورزش با تصمیمات هیات مدیره/ پروین هزینه‌ها را تامین می‌کند

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس پس از نشست با محمود گودرزی، از موافقت وزیر ورزش و جوانان با تصمیمات اخیر هیات مدیره این باشگاه که یکی از آنها سرپرستی علی پروین است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شنبه شب در نشستی یک ساعته‌ با محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، درباره موضوعات اخیر باشگاه پرسپولیس با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و احمدی مشاور وزیر نیز حضور داشتند، رئیس هیان مدیره باشگاه پرسپولیس گزارشی از آخرین وضعیت باشگاه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع وزیر ورزش و جوانان رساند.

اکبری در خصوص این نشست به سایت باشگاه گفت: نگاه وزیر ورزش و جوانان، حمایت از ساختار باشگاه بود و وی بر موافقت با تصمیمات هیات مدیره باشگاه تاکید کرد. ما دلایل انتخاب علی پروین به عنوان سرپرستی باشگاه پرسپولیس را به اطلاع وزیر ورزش و جوانان رساندیم.

وی افزود: همچنین به وزیر اعلام کردیم، از آنجا که پروین از چهره‌های ارزشمند ورزش کشور و پرسپولیس بوده و متقبل شده‌اند با راهکارهای اقتصادی و جذب منابع و درآمدزایی هزینه‌های پرسپولیس را تا پایان فصل تامین کنند، در نشست هیات مدیره ایشان را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب و به وزارت ورزش و جوانان معرفی کردیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: محمودگودرزی بر حمایت از ساختار باشگاه و موافقت وزارت ورزش با تصمیمات هیات مدیره تاکید کردند که جا دارد از این دیدگاه عملیاتی وزیر ورزش و جوانان بر حمایت از ساختار باشگاه پرسپولیس تقدیر و تشکر کنیم.

وی یادآور شد: ما در این نشست از دیدگاه‌ها و رهنمودهای محمود گودرزی مطلع شدیم و امیدواریم باشگاه پرسپولیس از این شرایط خاص عبور کرده و تیم فوتبال پرسپولیس نیز با کسب نتایج مطلوب در جام حذفی و لیگ برتر موجبات سربلندی و شادی هواداران میلیونی پرسپولیس را فراهم کند.

اکبری در پایان گفت: در شرایط فعلی حمایت همه جانبه اعضای خانواده بزرگ پرسپولیس و پرهیز از حواشی می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در موفقیت باشگاه و تیم داشته باشد و بنده امیدوارم همه دوستداران پرسپولیس این موضوع مهم را در گفتار و کردار خود مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 2221776

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