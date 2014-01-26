محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال صبای قم برابر داماش در هفته بیست و چهارم لیگ برتر اظهار داشت: بازی خوبی انجام دادیم و از فرصت‌هایمان به خوبی استفاده کردیم. نسبت به هفته‌های گذشته جایگاه بهتری در جدول به دست آورده‌ایم ولی هنوز خیالمان برای ماندن در لیگ راحت نیست.

وی افزود: برای ماندن در لیگ، حداقل دو پیروزی دیگر نیاز داریم. البته رسیدن به این هدف، دشوار است. ما در هفته‌های آینده با تیم‌هایی بازی داریم که هم سطح ما هستند و این مسابقات رو در رو به حساب می‌آید. بخصوص بازی برابر راه آهن که برای ما بازی مرگ و زندگی است.

مدیرعامل باشگاه صبا در ادامه درباره تهدید کمیته انضباطی به تعلیق باشگاه صبا به خاطر بدهکاری‌های این باشگاه، با بیان اینکه نگران تعلیق باشگاه صبا نیست، یادآور شد: الان همه تیم‌ها بدهی دارند ولی سازمان لیگ باید از محل درآمد ما این پول‌ها را پرداخت کند. ما اصلا این درآمدها را نگرفته‌ایم و به دستمان نرسیده است.

کشوری‌فرد با اشاره به بدهی این باشگاه به مهدی واعظی گفت: واعظی از ما طلب دارد ولی طلبکاری‌اش حرف و حدیث دارد. ما به کمیته انضباطی پیش از این هم اعلام کرده بودیم و آنها در جریان موضوع هستند. ما طبق قرارداد ثبت شده در هیات فوتبال تهران به بازیکنان پول می‌دهیم و خارج از آن قرارداد ثبت شده در هیات فوتبال، پول دیگری به بازیکنان طلبکار تعلق نمی‌گیرد.

وی در پایان درباره مطالبات رضا جلالی ثابت هم از صبای قم، تاکید کرد: من اصلا جلالی را نمی‌شناسم. شاید اسم وی را اشتباه درج کرده‌اند چون اولین بار است که نام این بازیکن را می‌شنوم!

تیم فوتبال صبای قم روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر موفق شد تیم داماش گیلان را با نتیجه 3 بر 2 شکست بدهد.