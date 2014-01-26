به گزارش خبرنگار مهر، مرحله بعدی اردوی تیم فوتبال جوانان ایران از روز 11 تا 14 بهمن‌ماه سال 92 با حضور 27 بازیکن در تهران برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت شده در مهمانسرای شماره یک آکادمی ملی فوتبال اسکان پیدا می‌کنند.

بازیکنان دعوت شده به این اردو باید راس ساعت 14 روز جمعه 11 بهمن خودشان را به کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال جوانان معرفی کنند که اردوی این تیم بعد از ظهر دوشنبه 14 بهمن به پایان می‌رسد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

میثم جودکی، پیام نیازمند، سیاوش حق نظری، یحیی نجاریان، احمد گوهری، مهدی حسین‌زاده، علی قلی‌زاده، سیدمجید حسینی، محمد بازاج، محمدرضا کاوه، آرمین سهرابیان، مهدی امینی، میلاد سرلک، محمد عباسی، رضا جعفری، صادق محرمی، محمد پوررحمت‌الله، علی عابدی، امیرمحمدمظلوم، میلاد جلالی، ایمان سلیمی، سعید آقایی، یوسف سیدی، سهند عباس قلی‌زاده، آرمین هاشمی، مصطفی هاشمی و حسن داداشی