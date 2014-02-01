به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده میکند، عصر امروز شنبه در دیداری تدارکاتی برابر تیم بزرگسالان راهآهن سورینت با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد.
در این بازی که در کمپ تیمهای ملی برگزار شد، حسین پاشایی (70- پنالتی)، علی عظیمی (75) و بهنام برزای (90) برای تیم راهآهن گل زدند. ضمن اینکه در دقیقه 71 نیز راه آهنیها یک ضربه پنالتی را توسط علی عظیمی از دست دادند که عکس العمل خوب احمد گوهری، دروازهبان تیم جوانان مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.
نظر شما