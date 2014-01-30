تعامل و همراهی وزارت نفت با محیط پیرامونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح پنجشنبه در نشست بررسی سند راهبردی توسعه تعامل نفت و استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه میزبانی از تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین زیرساخت‌های صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی دارای جایگاه ویژه‌ای است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر تاکید کرد: توسعه پارس جنوبی در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر باعث شده است تا شاهد ناهنجاری‌های مختلفی به ویژه در موضوعات اجتماعی در جنوب استان باشیم.

وی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی حضور نفت در استان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به میزبانی پایتخت انرژی كشور توسط استان بوشهر، شهد تبعات منفی خرده فرهنگ‌های ناشی از حضور جمعیت كارگری در این منطقه هستیم.

عوض پور به اهمیت اجرای طرح‌ سند راهبردی منطقه ویژه پارس اشاره کرد و افزود: اجرای سند راهبردی باعث می‌شود تا بخشی از آسیب‌های اجتماعی در این مناطق جبران شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر ادامه داد: مطالعات آمایش سرزمینی را انجام می‌دهیم و سوال اینجاست که این سند از نظر شرح خدمات چه میزان با سند بالادستی سنخیت دارد و محتوای ان به چه شکل است.

طالبیان مشاور وزیر نفت در این زمینه گفت: وقتی که می‌گوئیم تعامل؛ یعنی اینکه این سند امایش را هم مورد توجه قرار می‌دهیم و کارهای خود را بر اساس سندهای استان بوشهر انجام خواهیم داد.