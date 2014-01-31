یادواره شهید دانش آموز موسی دوراهکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید دانش آموز موسی دوراهکی پنجشنبه‌شب با حضور خانواده شهدا، مسئولان شهرستان و اهالی شهر ولایت مدار دوراهک از توابع شهرستان دیر در مدرسه راهنمایی شهید رجایی برگزار شد.

دبیر یادواره شهید دانش‌آموز موسی دوراهکی در این آئین گفت: امروز برای دومین بار است که یادمان شهداء به طور باشکوه و شایسته ای در این آموزشگاه در شهر دوراهک برگزار می‌شود.

عباس میرزایی افزود: در این گونه مراسمات، دانش آموزان با فرهنگ زندگی شهید موسی دوراهکی و دیگر شهدا آشنا خواهند شد و همیشه شهید را بهترین الگو برای زندگی معنوی و دنیوی خود قرار خواهند داد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اولویت مسئولان باشد

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر نیز در این آئین با اشاره به اهمیت و جایگاه شهدا گفت: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت اصلی کار مسئولان باشد.

سید عبدالعلی موسوی کراماتی بر لزوم نهادیه شدن فرهنگ شهادت تاکید کرد و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری یادواره‌های شهدا در جامعه نهادینه می‌شود.

در این آئین زندگی نامه شهید دانش آموزموسی دوراهکی توسط یکی از دانش آموزان قرائت شد و مقاله و کلیپ در وصف شهید اجرا شد.

