مهمترین تهدید امنیتی رژیم اسرائیل در سال 2014/ تل آویو توانایی مقابله با حملات فوری را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با اشاره به سخنرانی افرادی چون ژنرال "آویو کوچاوی" رئیس اطلاعات ارتش، ژنرال "بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش، و ژنرال "گادی ایزنکوت" معاون رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در دانشگاه تل آویو می نویسد: اگر یکی از دشمنان تل آویو بصورت ناگهانی تصمیم به حمله به اسرائیل بگیرد، ممکن است نیروهای دفاعی بصورت کامل آماده مقابله با این حمله ناگهانی نباشند.

این ژنرال های ارتش رژیم صهیونیستی در مورد ایران و برنامه هسته ای آن معتقد بودند که به موجب توافقنامه هسته ای ژنو که در ماه نوامبر 2013 (آذر ماه سال جاری) میان ایران و کشورهای 1+5 به امضا رسید یک فرصت تاریخی برای متوقف کردن فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی از دست رفت.

به اعتقاد کوچاوری، ایران از طریق مذاکره در حال فریب جامعه بین الملل و توسعه توان خود است و کشورهای 1+5 نمی توانند به این ترتیب برنامه هسته ای آن را متوقف کنند.

این ژنرال های ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعتقاد داشتند که شاید تا سال های نه چندان دور ایران مهمترین تهدید پیش روی تل آویو محسوب می شد اما در سال 2014 میلادی این افراطیون هستند که می توانند بزرگترین تهدید علیه این رژیم محسوب شوند.

به نوشته هاآرتص، حضور گسترده افراطیون در سوریه در دراز مدت می توانند تهدیداتی را علیه اسرائیل ایجاد کند و این در حالی است که نباید از تهدید گروه های دیگری همچون حماس و حزب الله به سادگی عبور کرد. در مورد خیزش مردم در کشورهای عربی نیز این موضوع هم می تواند نوعی فرصت و هم تهدید علیه اسرائیل محسوب شود.

در مورد ایران پیش از اظهارات این افراد، "موشه بعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در توصیف چالش های امنیتی قرن 21 گفت: خاورمیانه هم اکنون شاهد سقوط کلونی های مصنوعی "دولت-ملت" است. نمونه های دولت-ملت در کشورهایی همانند لیبی که بصورت قبیله ای اداره می شوند کارآیی ندارند. این مدل در کشورهایی که خشونت در آن وجود دارد نیز کارآیی ندارد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه به مواردی دیگر در خاورمیانه اشاره کرد و مدعی شد که فقط با دموکراسی نمی توان یک کشور را اداره کرد. یعلون در اظهارات خود گفت: آمریکا هنوز در خاورمیانه یک ابرقدرت است اما با چند چالش در این منطقه مواجه است و تصمیم دارد که در آنها مداخله کمی داشته باشد. نبود آمریکا در منطقه موجب شد تا عراق بدست ایران بیفتد و همچنین روسیه نقشی تاثیر گذار در سوریه ایفا کند.

یعلون در ادامه اظهارات خود در خصوص پیامدهای کم شدن حضور آمریکا در خاورمیانه گفت: این موضوع فرصت را برای بازیگران دیگر نیز بوجود آورد. ایران که تلاش می کند از طریق مذاکره با قدرت های بزرگ به یک کشور هسته ای تبدیل شود چیزی فراتر از یک بازیگر منطقه ای بوده و تحت فشار کمی قرار دارد.

به ادعای وی، ایران بخشی از مشکل موجود در سوریه است و تهران از اقدامات اسد حمایت می کند. ایران عامل اصلی بی ثباتی در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، بحرین و غزه است.

وی دخالت رژیم صهیونیستی در سوریه را متنفی دانست و گفت فقط وقتی که خطوط قرمز تل آویو نقض شوند این رژیم اقدام به مداخله در سوریه می کند.