فرش خاکی هرمز پیام صلح و دوستی به جهانیان عرضه می کند

احمد کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد هدف از برپایی این فرش خاکی در جزیره هرمز چیست، ابراز داشت: تاکنون در طرح فرش خاکی هرمز، اساطیر نقش اساسی داشته اند و استفاده از اساطیر بومی به ‌عنوان درون مایه ی اصلی طراحی در این فرش بوده است.

وی در ادامه افزود: در طرح فرش پنجم نیز این اصل رعایت شده است.نام طرح امسال،" داماهی" است، یک آبزی خیالی که از اساطیر شناخته شده ی هرمزگان است.

کارگران در توضیح طرح فرش گفت : داماهی، ماهی عظیم الجثه ای است که در خلیج فارس زندگی می کرده و بر خلاف دیگر اسطوره های بومی هرمزگان چون «مِلمِداس» و «بَپ دیریا» که دارای بار منفی هستند، اسطوره ای مثبت محسوب می شود.

این هنرمند هرمزگانی تصریح کرد:برای توصیف این موجود اساطیری از چهار روایت که با نام عناصر چهارگانه (آب و خاک و باد و آتش) نام گذاری شده استفاده کرده ایم. از به هم پیوستن این چهار روایت، داستانی شکل می گیرد که طرح پنجمین فرش خاکی هرمز را می سازد.

کارگران افزود: در مرکز این طرح، اسپیرالی تعبیه شده که چهار درگاه ورودی دارد و به دل داماهی می رود. به گفته پیشنیان در دل داماهی خبری از جنگ، کشتار وشکنجه نیست بل که سراسر حاصل خیزی و شادمانی است و به واقع، این طرح، چهار درگاه به صلح ودوستی است. پنجمین فرش خاکی تلاش دارد تا پیام صلح ودوستی را بر بستر روایتی اساطیری به جهانیان عرضه کند.

این هنرمند محیطی اظهار داشت: طرح فرش با ورود مخاطب به این اسپیرال کامل می شود و مفهوم غایی خود را در قالب این زمینه ی مشارکتی باز می یابد.

گروه هنر نو هرمز نوار ساحلی هرمز را پاکسازی می کند

کارگران خاطرنشان کرد: گروه هنر نو هرمز یک روز پس از رونمایی فرش خاکی، نوار ساحلی هرمز را پاکسازی خواهد کرد.

کارگران گفت: رها سازی زباله ها و پسماندها در دامان طبیعت از جدی ترین معضلات فرهنگی و از مهمترین مسائل آسیب رساننده به محیط زیست است که متأسفانه در ساحل جزیره هرمز این مسئله به وفور دبده می شود.

این هنرمند محیطی افزود: بخش چشمگیری از این زباله ها توسط شناورهایی تولید می شود که از حد فاصل جزیره عبور و زباله های شان را در دریا رها می کنند.

وی ادامه داد: در این میان، با توجه به تجربه ی ادوار گذشته، آشکار است روند ساخت فرش خاکی و همچنین حضور مخاطب در روز رونمایی باعث تولید زباله های بیشتری در سطح جزیره خواهد بود.با اشراف به این موضوع، گروه هنر نو هرمز در صدد است نوار ساحلی این جزیره را پس از رونمایی فرش خاکی، پاکسازی و با زباله های جمع آوری شده به عنوان مواد اولیه دست به خلق یک اثر محیطی بزند.

کارگران تصریح کرد: این گروه ازدوستداران محیط زیست و تمامی علاقمندان به شرکت در این فرآبند دعوت می کند که در صورت تمایل در روز 26 بهمن ماه ساعت هشت صبح در سایت فرش خاکی هرمز واقع در ضلع غربی جزیره حضور به هم برسانند.