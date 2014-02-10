رئیس سازمان محیط زیست کشور از بوستان باراجین قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور دقایقی پیش با حضور جمعی از مسئولان استان از دهکده طبیعت و بوستان باراجین قزوین بازدید کرد.

دهکده طبیعت به عنوان یکی از پرو‍ژه‌های مهم و با جاذبه‌های متنوع طبیعی و زیست محیطی در بوستان ملی باراجین توسط شهرداری قزوین در هفت هکتار مساحت در حال ساخت است.

این دهکده دارای ساختمان اداری، دامپزشکی، چهار قفس پرندگان شکاری، مزرعه گاومیش‌ها، حیوانات اهلی، سوله گوزن‌ها، کبوترخانه، باغ خزندگان، سالن تاکسیدرمی، آمفی تئا‌تر رو باز و سرپوشیده، برکه و آبشار، آکواریوم بزرگ، خانه روستایی، کارگاه کودک، پارکینگ، سالن پذیرایی، فروشگاه است.

برای احداث این مجموعه تاکنون هشت میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

خانم ابتکار در جریان بازدید از بوستان باراجین و دهکده طبیعت از روند احداث این مجموعه طبیعی ابراز رضایت کرد و گفت: تکمیل این مجموعه زیبا می تواند زمینه جذب گردشگران زیادی را فراهم کند.

رئیس سازمان محیط زیست کشور تا دقایقی دیگر جلسه ای با روسای دانشگاه ها و تشکل های مردم نهاد خواهد داشت.