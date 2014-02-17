دنبال تلافی و انتقام از ملوان نیستیم/ آن بازی معروف خیلی هم فرپلی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: بازی سختی را برابر ملوان داریم چرا که این تیم یکی از تیم های با برنامه لیگ است و از جوانان و مربی خوبی سود می برد. ضمن اینکه بازی در زمین انزلی شرایط سخت و دشواری دارد.

وی افزود: با این حال بازیکنان ما هم شرایط دیدارهای هفته های پایانی را درک کرده اند و می دانند که باید چهار فینال حساس را پشت سربگذارند. ضمن اینکه اردوی بسیار خوبی را در جزیره کیش برگزار کردیم که کمک زیادی به بالا بردن آمادگی بازیکنان استقلال کرد. باید از مسئولان این جزیره که شرایط را برای برگزاری خوب اردوی ما فراهم کردند تشکر کنم. به نظرم فینال جام حذفی هم می توانست در این جزیره برگزار شود چرا که امکانات بسیار خوبی دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تیمش با وجود رسیدن به هفته های پایانی فصل هنوز به تیم مورد نظرش نرسیده است خاطرنشان کرد: خوشبختانه بازیکنان با تجربه ای در تیم ما حضور دارند که شرایط هفته های پایانی را درک کرده اند و با تمام توان در دیدارهای باقی مانده به میدان خواهند رفت. البته ما برای این بازی تیموریان و خسرو حیدری را در اختیار نداریم اما سایر بازیکنان تلاش می کنند که به پیروزی برسیم.

قلعه نویی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در مورد دیدار معروف استقلال و ملوان در لیگ اول - که منجر به از دست رفتن قهرمانی استقلال شده بود - گفت: به نظرم در فوتبال نباید به گذشته برگشت و باید رو به جلو حرکت کرد. در آن بازی ملوان خیلی خوب و فرپلی بازی کرد و ما نباید به سمت این مسائل برویم. شعار فوتبال بازی فرپلی است و ما هم نباید دنبال انتقام و تلافی باشیم. باید یادبگیریم از مسائل حاشیه ای دوری کنیم.