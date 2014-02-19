  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۳

بررسی سيستم‌های محاسباتی زيستی در همایش بیوانفورماتیک

بررسی سيستم‌های محاسباتی زيستی در همایش بیوانفورماتیک

پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران از سوی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران در اردیبهشت سال 93 برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی انجمن بیوانفورماتیک ایران و مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران در 30 اردیبهشت تا اول خرداد 1393 برگزار می‌شود.

ساختارهای ژنی و‌ مولکولی، عملکرد و تکامل، سيستم‌های محاسباتی زيستی، انفورماتيک پزشکی و ترجمه بيوانفورماتيک و روش‌های محاسباتی و بيوانفورماتيک بنيادی از جمله محورهای اصلي مورد بحث در اين همايش است.

هدف اصلی از برگزاری این همایش فراهم آوردن فضایی مناسب برای بحث و تبادل نظر و انتقال تجربیات میان علاقه‌مندان و اطلاع از یافته های جدید در هر یک از حوزه‌های مرتبط با بیوانفورماتیک ذکر شده است.

در این همایش کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های نسل جدید تکنولوژی‌های توالی یابی، طراحی محاسباتی دارو و شبیه سازی دینامیک مولکولی سیستم‌های زیستی برگزار خواهد شد.

ارسال مقالات تا روز 15 اسفندماه تعیین شده است.
 

کد مطلب 2239529

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