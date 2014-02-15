انفجار گاز شهری در اراک2 مصدوم برجای گذاشت/ 12 نمصدوم در حادثه کمربندی شمالی اراک

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در ساعت 18:13 دقیقه روز جمعه در اثر انفجار یک واحد مسکونی در شهرک گردوی اراک دو نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

قنبر فراهانی ادامه داد: بعد از دریافت گزارش مبنی برانفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در شهرک گردو و با توجه به اینکه حال هر دو مصدومان وخیم گزارش شده بود بلافاصله دو واحد امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند و ضمن ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مصدومان حادثه به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) منتقل شدند.

وی از مصدوم شدن 12 نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پژو 206 و یک دستگاه خودرو پیکان خبر داد و گفت: در ساعت 22:27 دقیقه جمعه در کمربندی شمالی اراک، دور برگردان دانشگاه پیام نور یک دستگاه خودرو پژو 206 و یک دستگاه خودرو پیکان دچار سانحه شدند که در اثر این تصادف 12 نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

12 نفر مصدوم در حادثه کمربندی شمالی اراک

رئیس اداره مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی گفت: تکنسینهای اورژانس اراک بعد از رسیدن بر بالین مصدومین ضمن مدیریت صحنه و تریاژ به مصدومین حادثه خدمات اورژانسی پیش بیمارستانی( رگ گیری، سرم تراپی، پانسمان و کنترل خونریزی، آتل بندی و...) را ارائه کردند و مصدومین حادثه را برای درمان و بررسی به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) منتقل کردند.

فراهانی در ادامه اذعان داشت: علت اصلی حادثه عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده پژو206 بوده است در ضمن زیاد بودن تعداد سرنشینان هر دو خودرو نیز از دلایل افزایش تعداد مصدومین حادثه رانندگی در جمعه شب بوده است.



