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۲۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

فراهانی خبر داد:

انفجار گاز شهری در اراک2 مصدوم برجای گذاشت/ 12 نمصدوم در حادثه کمربندی شمالی اراک

انفجار گاز شهری در اراک2 مصدوم برجای گذاشت/ 12 نمصدوم در حادثه کمربندی شمالی اراک

اراک - خبرگزاری مهر: بر اثر انفجار گاز شهری در اراک یک واحد مسکونی تخریب و دو نفر روانه بیمارستان شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در ساعت 18:13 دقیقه روز جمعه در اثر انفجار یک واحد مسکونی در شهرک گردوی اراک دو نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

قنبر فراهانی ادامه داد: بعد از دریافت گزارش مبنی برانفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در شهرک گردو و با توجه به اینکه حال هر دو مصدومان وخیم گزارش شده بود بلافاصله دو واحد  امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند و ضمن ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مصدومان حادثه به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) منتقل شدند.

وی از مصدوم شدن 12 نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پژو 206 و یک دستگاه خودرو پیکان خبر داد و گفت: در ساعت 22:27 دقیقه جمعه در کمربندی شمالی اراک، دور برگردان دانشگاه پیام نور یک دستگاه خودرو پژو 206  و یک دستگاه خودرو پیکان دچار سانحه شدند که در اثر این تصادف 12 نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

12 نفر مصدوم در حادثه کمربندی شمالی اراک

رئیس اداره مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی گفت: تکنسینهای اورژانس اراک بعد از رسیدن بر بالین مصدومین ضمن مدیریت صحنه و تریاژ به مصدومین حادثه خدمات اورژانسی پیش بیمارستانی( رگ گیری، سرم تراپی، پانسمان و کنترل خونریزی، آتل بندی و...) را ارائه کردند و مصدومین حادثه را برای درمان و بررسی به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) منتقل کردند.

فراهانی در ادامه اذعان داشت: علت اصلی حادثه عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده پژو206 بوده است در ضمن زیاد بودن تعداد سرنشینان هر دو خودرو نیز از دلایل افزایش تعداد مصدومین حادثه رانندگی در جمعه شب بوده است.


 

کد مطلب 2236505

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