بسیاری از بیماریهای میانسالی ریشه در تغذیه دوران جوانی و نوجوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه عبدی زاده ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات تغذیه دانش آموزان استان افزود: اغلب جوانان به خصوص دختران برای حفظ اندام خود از رژيم غذایی محدود روي مي آورند که با این کار به رشد خود صدمه می زنند.
وی بیان داشت: دستيابي به اندام مناسب در بين دختران جوان از اهميت خاصي برخوردار است ولي نبايد با رژيم هاي غذايي غلط، سلامت خود را به خطر بياندازند.
وی افزود: متاسفانه اغلب جوانان به خصوص دختران، صبحانه را از وعده غذايي خود حذف و مصرف تنقلات بیارزش را جایگزین میانوعده میکنند، در حالي كه با اين روش سلولها و بافت های بدن خود را دچار گرسنگیهای پنهان می کنند.
کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت بویراحمد بیان داشت: به منظورداشتن يك رژيم غذايي متعادل استفاده از همه گروههاي غذايي اصلي توصيه می شود.
وي تصریح کرد: وعدههای غذایی و میانوعدهها، به خصوص صبحانه و میان وعده نیمروز، تاثیر بسیار زیادی در ایجاد اشتها، تامین انرژی و مواد مغذی لازم برای فعالیتهای جسمی و آمادهسازی مغز برای یادگیری و افزایش قدرت حافظه دارد.
عبدی زاده افزود: باید همیشه به مقدار کافی و متعادل از غذاهای سالم و طبیعی مصرف کنیم و محیطی دور از استرس و پریشانی را فراهم نماییم تا بدن خود را سالم نگاه داریم.
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