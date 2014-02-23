راه اندازی پرواز جدید آبادان – مشهد/ ایجاد سامانه لیست انتظار در فرودگاه اهواز

عباس رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت پنجم اسفندماه سالروز تاسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اگر چه تاريخچه پروازهاي بازرگاني در ايران به سالهاي 1320و 30 خورشيدي باز مي گردد اما در پنجم اسفند سال 1340 بود كه براي نخستين بار يك شركت هواپيمايي بازرگاني ملي تاسيس شد. اين شركت با نام بين المللي IRAN AIR و عنوان هواپيمايي ملي ايران با نام اختصاري «هما» امكانات ساير شركتهاي خصوصي كه تا پيش از آن تاريخ در ايران فعاليت مي كردند را در اختيار گرفت.

وی افزود: هم اکنون این شرکت در استان خوزستان به صورت هفتگی 32 پرواز رفت و برگشت یا به عبارتی 64 پرواز دارد. در این میان دو پرواز به دبی و یک پرواز به کشور کویت به صورت هفتگی در این فرودگاه انجام می شود.

رئیسی افزود: هندلینگ پرواز برخی شرکت های هواپیمایی نیز توسط این شرکت در خوزستان انجام می شود که این امر در نهایت منجر به افزایش این شرکت ها و بهبهود خدمات ارائه شده به مسافران شده است.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خوزستان با اشاره به اهمیت آموزش در این شرکت عنوان کرد: از سه سال پیش فعالیت های خوبی در این خصوص صورت گرفته که در این خصوص می توان به راه اندازی مرکز آموزش در اهواز اشاره کرد که با این کار فعالیت های آموزشی در این استان افزایش چشمگیری داشته است.

رئیسی با بیان اینکه پیش از این همه آموزش های این شرکت در تهران انجام می شد، عنوان کرد: با راه اندازی این مرکز آموزشی، هم اکنون به خوبی در هزینه های آموزش صرفه جویی صورت گرفته ضمن اینکه کیفیت و کمیت آموزش افزایش داشته است.

برگزاری دوره های آموزشی در اهواز

وی با بیان اینکه این مرکز علاوه بر ارائه آموزش های ضمن خدمت به کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان به کارکنان سایر شرکت های هواپیمایی نیز خدمات آموزشی ارائه می کند، عنوان کرد: تاکنون 95 دوره آموزشی برای کارکنان آژانس ها برگزار شده که در این راستا تعداد یک هزار و 825 نفر در این دوره آموزش دیده اند. همچنین 173 دوره آموزشی ضمن خدمت برای 545 نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خوزستان در این مرکز آموزشی برگزار شده است.

رئیسی با بیان اینکه 87 درصد افرادی که در این مرکز، آموزش های لازم را گذرانده اند جذب بازار کار شده اند، عنوان کرد: همین دوره ها بود که در سه سال گذشته تعداد آژانس های مسافرتی در اهواز را از 43 واحد به 73واحد رسانده اند. ضمن اینکه هم اکنون 120 آژانس مسافرتی در کل استان خوزستان فعالیت می کنند.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خوزستان یکی دیگر از خدمات این شرکت را ارائه خدمات پزشکی به مسافران برانکادی در طول پرواز عنوان کرد و گفت: این کار با نرخی پائین و متعارف برای مشتریانی که به مراقبت های ویژه به خصوص برای اعزام به تهران نیاز دارند صورت می گیرد.

رئیسی در خصوص وجود تاخیرهای بی شمار در پروازهای فرودگاه های خوزستان گفت: لازم است در این خصوص از مردم عذرخواهی کرد ولی با قاطعیت اعلام می کنم که تاخیری از خود شرکت در خوزستان نداشته ایم بلکه تاخیرهای صورت گرفته به دلایل مختلف از جمله شرایط جوی حاکم بر استان خوزستان به وقوع می پیوندند.

وی افزود: یکی دیگر از موارد تاخیر کمبود در ناوگان حمل و نقل هوایی است که در همه شرکت ها وجود دارد. ولی مردم باید بدانند که هیچ شرکتی از بابت تاخیر رضایت ندارد و حتی بیشتر از خود مسافر از این بابت ناراحت می شوند ولی برخی تاخیرها اجتناب ناپذیر است.

رئیسی با بیان اینکه در آذرماه امسال بیشترین تعداد تاخیر پروازها در فرودگاه های خوزستان به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: تمام این تاخیرها به علت شرایط بد جوی خوزستان از جمله مه و گرد و غبار بود که در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است. صورت گرفته است. به هر حال در این شرایط باید امنیت مسافر تامین شود و ما امنیت مسافر را بر منابع شرکت ترجیح می دهیم.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خوزستان در خصوص تعداد مسافران این شرکت در خوزستان نیز گفت: در 11 ماه نخست امسال تعداد 671 هزار مسافر از طریق این شرکت از استان خوزستان خارج شده اند.

رئیسی افزود: البته تعداد متقاضی در خوزستان بیشتر از پروازهای فعلی است ولی ایران ایر در حد توان تعداد پروزاهای مناسبی در اختیار استان خوزستان قرار داده است به گونه ای که خوزستان از نظر تعداد پرواز جزوه سه استان برتر کشور است.

افزایش تعداد پروازهای ایران ایر در خوزستان

وی در خصوص لزوم افزایش تعداد پروازها در خوزستان نیز گفت: قطعا یکی از اهداف شرکت ایران ایر افزایش تعداد پروازها در خوزستان است به گونه ای که به زودی مسیرهای جدیدی در فرودگاه اهواز از سوی این شرکت راه اندازی می شود.

رئیسی در خصوص نبود پرواز از خوزستان به کشور عراق با توجه به مسافرت بالای مردم این استان به این کشور اظهار کرد: این پروازها باید از سوی سازمان حج و زیارت درخواست شود ولی شاید به علت نزدیکی و سهولت تردد از راه زمینی این تقاضا تاکنون صورت نگرفته است.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خوزستان افزود: به زودی سامانه ارسال پیامک در این شرکت راه اندازی می شود که از طریق آن هر گونه تاخیر و تغییر در پروازها به سرعت به اطلاع مشتریان خواهد رسید. همچنین به زودی قرار است سامانه ثبت نام لیست انتظار در فرودگاه اهواز همانند فرودگاه مهرآباد راه اندازی می شود که خدمت خوبی برای مشتریان به حساب می آید.

رئیسی همچنین گفت: به زودی پرواز آبادان – مشهد از سوی این شرکت در فرودگاه آبادان و هفته ای یک بار راه اندازی می شود که به احتمال فراوان از نیمه نخست فروردین ماه سال آینده شاهد راه اندازی این خط خواهیم بود.