موزه 4فصل اراک شاهراه عبور به تاریخ ایران زمین/ نمادهایی از مشاغل به تاریخ سپرده شده

به گزارش خبرنگار مهر، حفظ اماکن تاریخی و نگهداری از اشیاء زیرخاکی و به اصطلاح عتیقه مربوط به دوران های کهن تاریخ هر ملتی نشان از توجه ذاتی انسان ها به حفظ هویت خویش و داشتن اطلاعاتی در مورد نحوه ی زندگی نیاکانشان دارد.

ایرانیان نیز جزء ملت ها و قوم هایی هستند که در دنیا از دیرباز به ملتی دارای هویتی اصیل و ریشه دار و فرهنگی غنی شناخته شده اند.

حفظ و نگهداری و شناسایی اشیاء قدیمی و مرمت مکان های تاریخی مربوط به دوران های گذشته جزئی از آداب و رسوم و فرهنگ ملت ایران زمین را تشکیل می دهد.

امروزه به هر نقطه از سرزمین ایران عزیز که گذر کنیم محال است چشمانمان با بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب گذشتگانمان آشنا نشود، از دورترین نقاط تا نزدیک ترین مراکز همه و همه به نحوی یادآور بخشی از فرهنگ،آداب و رسوم و سنن نیاکانمان در قالب قومیت های مختلف ایرانی هستند که در مکان های مختلف این سنت ها را به رخ می کشند.

موزه ها میراث دار هویت غنی ایرانی هستند

موزه ها یکی از آن مکان هایی هستند که هویت و آداب و سنت های گذشته ی مردم را در دل خود حفظ کرده اند و میراث دار فرهنگ غنی ایرانی برای انتقال به آیندگان هستند.

استان مرکزی به رغم قرار گرفتن در موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی و ارتباطی کشور همواره در دوران های مختلف نقش و تاثیرگذاری بسزایی را در تحولات تاریخی و سیاسی رخ داده در کشور ایفا نموده است.

سابقه تاریخی استان مرکزی براساس پژوهش های صورت گرفته به هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمی گردد؛ بنابراین باید به این نکته اذعان داشت که استان مرکزی بخش مهمی از غنای فرهنگی این سرزمین را در دل خویش پنهان دارد که امروزه این غنای فرهنگی در قالب آثار تاریخی و باستانی در اقصی نقاط این استان خوش می درخشد.

وجود امامزادگان واجب التعظیم، بناهای تاریخی و ...در این استان سبب ایجاد موزه های بسیاری برای انتقال فرهنگ غنی ایرانی به نسل های آینده شده است.

حمام چهار فصل اراک بزرگترین حمام ایران زمین با وسعت 1600متر است

موزه چهار فصل اراک یکی از آن مکان های تاریخی و چشم نوازی است که بخش مهمی از هویت،غنای فرهنگی، گذشته و آداب و رسوم ملت ایران را در دل خویش به رسم امانت حفظ کرده است.

این موزه یکی از حمام های قدیمی شهر اراک است که بواقع ورود به آن برای لحظاتی انسان را از زندگی ماشینی و پر از دود و دم امروزی خارج کرده و به دنیای ساده گذشته پیوند می زند.

پله های پر از پیچ و خم و بلند آن، کاشی های منقش به نقوش حیوانات،گلها و پرندگان، حوضچه های بی ریا و زلال آب همه و همه نشان از ذوق و سلیقه نیکانمان دارند.

نمادهایی از شغل های به تاریخ سپرده شده

حمام گرم و سرد این حمام قدیمی امروز نمادهایی از شغل های به تاریخ سپرده شده را با لباس های دوران های مختلف آبا و اجدادیمان را میزبان است.

شغل هایی همچون حلاج(پنبه زن)،دلاک(آرایشگر)،حداد(آهنگر) و... که شاید الان دیگر فرزندانمان با نام این شغل ها هم بیگانه باشند.

گذری در این حمام تاریخی حمامی که روزگاری با تمام آداب و رسوم منسوخ شده ی امروزی پذیرای مردم بی آلایش آن روزگاران بوده است می تواند برای لحظاتی کوتاه و در چشم برهم زدنی انسان را سوار بر ماشین زمان از دوران های مختلف تاریخ کشور دوره ایلخانی،صفوی، ساسانی، عباسی،قاجار و...به دوره ی دیگر ببرد.

آئین جشن حنابندان در حمام، وسائل حمام آن دوران، دستکش و کلاه پشمی قاجار که سوز و سرمای زمستان های پر برف آن دوران را به تصویر می کشد.

کتیبه های منقش با خط پهلوی، اسناد ازدواج شاید صدها سال پیش،حمام اقلیت های مذهبی، عکس های ناصرالدین شاه در نقاط دیدنی استان مرکزی همه و همه فرهنگ غنی ایرانی، حفظ هویت و علاقه به گذشته مان را یکجا در دل خویش جای داده است.





سرپرست میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موزه چهار فصل فرصت مناسبی برای آشنایی نسل جوان با تاریخ پیشینیان خویش است گفت: این حمام یکی از بناهای دوره قاجار است که در سال 72 به عنوان موزه در این شهرستان تاسیس شد.

مجید رحمتی اظهار کرد: آثار موجود در این موزه شامل آثار باستان شناسی و مردم شناسی است که جهت حفظ و انتقال فرهگ غنی ایرانی به نسل های آینده در این مکان جمع آوری شده اند.

این مقام مسئول ساعت کار موزه چهار فصل را از ساعت 8صبح لغایت20 شب اعلام و ابراز کرد: موزه چهار فصل همه روزه به جز روزهای دوشنبه برای بازدید علاقمندان باز است.

........



گزارش:طاهره قهیه ای